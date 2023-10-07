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البنك الأردني الكويتي يبيع 66.97% من رأس مال شركة بي اتش أم كابيتال / الإمارات العربية المتحدة.

10/7/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن البنك الأردني الكويتي عن إتمام صفقة بيع جزء من استثماره برأس مال شركة بي اتش ام كابيتال /الإمارات العربية المتحدة لصالح مجموعة إثمار الدولية القابضة إي أي اتش / الإمارات العربية المتحدة وبما نسبته 66.97 ٪ من رأس مال الشركة بمبلغ 161 مليون درهم اماراتي اي ما يعادل 30.6 مليون دينار اردني. وبذلك يكون البنك الأردني الكويتي قد حقق ارباحا صافية بعد الضريبة بحوالي 8.3 مليون دبنار اردني.
وذلك بعد استكمال الاجراءات والموافقات من الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتم الاعلان عن هذه الصفقة خلال الحفل الذي أقيم يوم الخميس الموافق 2023/10/5 في متحف اللوفر ابو ظبي بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي و الرئيس التنفيذي لمجموعة إثمار الدولية القابضة علي الجبيلي.
وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ناصر اللوزي بان هذه الخطوة جاءت بعد تقييم مجلس الادارة للاثر الايجابي المتوقع من عملية البيع على ربحية الشركة ومركزها المالي.. وتماشيا مع استراتيجية البنك في الاستغلال الامثل للعوائد الاستثمارية.
ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي قائلا :" إننا نسعى دوما لتعزيز مركزنا المالي وتحقيق افضل عائد لمساهمي البنك من خلال استثمار الفرص المتاحة لنا محليا وعربيا".
وتابع :" واحتفظنا بنسبة 10% من راس مال الشركة كاستثمار استراتيجي مما قد يوفره من فرص مستقبلية للبنك بالاضافة الى توفير افضل الخدمات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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