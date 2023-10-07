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2.3 % ارتفاع قيمة التمويل الإسلامي في السعودية

10/7/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية 2.3 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، لتسجل أكثر من 47 مليار ريال.
وأوضحت البيانات بأن قيمة عقود التمويل الإسلامي في السعودية ارتفعت لتصل إلى 2.079 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، وبذلك، تبلغ قيمة التمويل المتوافق الإسلامي في الربع الثاني حوالي 47.25 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي أيضا، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة
11.1 % وبواقع 207.54 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع الثاني من 2022، والذي سجل 1.871 تريليون ريال حينذاك.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز Moodys، أكدت خلال تقريرها الشهري، إن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC ستعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للتمويل الإسلامي على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، أفادت موديز بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستصبح مصدرا أكثر أهمية في سوق الصكوك، مع توسع ميزانيتها العمومية. وأضافت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بأنه من المُرجح أن تقوم الشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات السعودي بتمويل بعض هذا النمو المستقبلي للمملكة من خلال الأوراق المالية والسندات المغطاة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على التمويل بالجملة المتوافق مع الشريعة الإسلامية والدعم الحكومي حتى الآن.
وإلى جانب ذلك، أشارت موديز إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المزيد من البنوك في استخدام تسهيلات شراء الرهن لتحرير ميزانياتها العمومية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري السعودية SRC .
وكان رئيس البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري أكد أن السعودية هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛ حيث يتجاوز إجمالي الأصول 3.1 تريليون ريال سعودي (830 مليار دولار). كما توقعت موديز في تقرير آخر أن تشهد صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموا قويا، مدفوعا بقدرتها الاستثمارية العالية بسبب السيولة الوفيرة من أسعار النفط المواتية.
وتوسع قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي بنسبة 61 % في عام 2021، لكنه يمثل 0.8 % فقط من قطاع التكنولوجيا المالية العالمي للتمويل التقليدي. وأضافت موديز: "نتوقع أن يستمر القطاع في النمو مع ميل الأنظمة المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا بشكل متزايد نحو القواعد المصرفية "المفتوحة" التي تسهل الابتكارات في التمويل الرقمي".
وتقع معظم شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية في إندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا، وتستضيف 59 % من عمليات التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية.
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل مواتية، مثل الدعم التنظيمي القوي للاقتصاد الإسلامي، والعدد الكبير من السكان المسلمين (باستثناء المملكة المتحدة)، والقطاعات المصرفية الإسلامية المتقدمة، وتوافر المواهب التي تدعم تطوير التمويل الإسلامي.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة Beehive، وهي منصة إقراض من نظير إلى نظير مقرها دبي تقدم تمويلا متوافقا مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة آفاق الإسلامية للتمويل، التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل وحلول التكافل.
وسيستمر نمو القطاع في التركيز في البلدان التي لديها دول مصرفية إسلامية راسخة، ولكن من المتوقع أن يظل قويا في الأسواق الإسلامية غير الأساسية، مثل المملكة المتحدة، حيث يقود السكان المسلمون الطلب.-(وكالات)

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