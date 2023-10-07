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الصادق تفوز بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي

10/7/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك بالتزامن مع استضافة مدينة هانغتشو الصينية لدورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة.
ونجحت "الصادق" في أن تكون من بين ١٠ أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي والذي اتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) في التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم ٢٣ أيلول الماضي.
وتمكنت "الصادق" في نيل ما مجموعه ٤٤١٠ صوت لتحصل على مقعدها ممثلةً عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا والذي نال ما مجموعه ٢٣٨١ صوت.
وتعتبر جوليانا الصادق من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا ٢٠١٨) وشاركت في عام ٢٠٢١ بدورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.

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