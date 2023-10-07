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الرنتيسي منسقاً عاماً في كأس آسيا للرجال

10/7/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي كمنسق عام في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة فيكانون الثاني (يناير) 2024.

وستكون الرنتيسي بموجب ذلك أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة.

وستتولى الرنتيسي هذه المهام نظير ما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات والبطولات.

وإلى جانب تكليفها بمراقبة عدد كبير من المباريات الدولية، سبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا مؤخراً، كما تولت هذه المهام أيضاً في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.

وتحضيراً لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي ٢ و٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، وخصصت لكافة المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا أيضاً في ورشة عمل مماثلة لمدراء المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.

وعبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.

كما أكدت امتنانها لاتحاد غرب آسيا الذي يولي القطاع النسوي أهمية كبيرة من خلال البرامج التي يحرص على تنفيذها لتنميته وتقدمه، سواءً عبر البطولات التي تشمل كافة الفئات العمرية أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتثقيفية والتطويرية التي يعقدها منذ سنوات والتي أسهمت بشكل واضح بتعزيز حضور كرة القدم النسوية في الإقليم ونقله إلى المستوى القاري والدولي.

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