برونزيتان للجعفري والضروس في كراتيه الآسياد

برونزيتان للجعفري والضروس في كراتيه الآسياد
التاريخ
10/7/2023 2:25:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
حقق لاعبا المنتخب
الوطني للكراتيه محمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم وجود الضروس (وزن
فوق ٦٨ كغم) ميداليتين برونزيتين اليوم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢).
MENAFN07102023000072011014ID1107205773
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.