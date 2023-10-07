Sunday, 08 October 2023 01:03 GMT

عطاري أولا وجويحان ثانيا ووريكات ثالثا في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

10/7/2023 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، واحتل ‏السائق شاكر جويحان ‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث، واقيم السباق الجمعة على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏ ‏
وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏
الترتيب العام للجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة 2023‏:
 ‏- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.‏
‏- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏
‏- المركز الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثانية بزمن 1.31.439 دقيقة.‏
‏- المركز الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.32.495دقيقة.‏
‏- المركز السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة.‏
‏- المركز السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة.‏
‏- المركز الثامن : رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة.‏
‏- المركز التاسع: حسام سالم (تويوتا كورولا) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة.‏
‏‏- المركز العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏
‏ الترتيب العام للدفع الرباعي:‏
 ‏‏- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.‏
‏- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏
‏ الترتيب العام للدفع الخلفي:‏





 ‏‏- المركز الأول:: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة.‏ ‏
‏- المركز الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.‏ ‏
الترتيب العام للدفع الأمامي‏:‏





 ‏- المركز الأول : أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة.‏ ‏
‏ المركز الثالث : يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.‏
‏ أبطال الكؤوس والفئات‎:‎
 ‏- الفئة 1: هشام النجار.‏
‏‎‏- كأس ‏‎2B‎‏: شاكر جويحان.‏
‏‏- كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري.‏‎
‏-‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبدشيكاخوا.‏
‏‏- كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص.‏
‏‎‏-‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎.‎‎
‏- كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة.‏‏
‏-‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة.‏
‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 5A‎‏:أحمد جانخوت.‏
‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: رائد دهشان.‏
‏- كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي.‏‏
‏- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : حمزة القيسي.‏
‏-‏‎ ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان .‏‏
‏‏- كأس المبتدئين: ‏إستبرق كمال.‏

MENAFN07102023000072011014ID1107205771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث