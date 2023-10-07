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أبو السعود يُتوج ببرونزية بطولة العالم للجمباز

10/7/2023 2:25:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد -توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، على جهاز حصان المقابض في بطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة انتويرب البلجيكية.

ونجح "أبو السعود" في تحقيق الميدالية البرونزية بعد حلوله بالمركز الثالث بمجموع نقاط بلغ ١٤.٦٣٣ نقطة.

فيما توج اللاعب الأيرلندي، ريس ماكلينغان، بالميدالية الذهبية وجاء اللاعب الأمريكي، جوي يونغ، بالمركز الثاني ونال الفضية.

وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز حيث كان قد توج في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية بالميدالية الفضية والتي جعلته حينها أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز والتي انطلقت للمرة الأولى عام ١٩٠٣.عمان- الغد- غادر مساء اليوم السبت 7 تشرين الأول، وفد المنتخب الوطني ت23 إلى القاهرة، لمواجهة نظيره المصري ودياً الخميس المقبل، ضمن معسكره التدريبي، في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية نيسان القادم.

وضمت القائمة المستدعاة للتجمع 26 لاعباً: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، بالإضافة إلى أمين الشناينة ومهند أبو طه.

وكان المنتخب أنهى تحضيراته في عمان بخوض لقاء تدريبي أمام فريق الأهلي مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير حسين في السلط، انتهى بفوز المنتخب 3-1.

ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

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