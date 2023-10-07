الزعبي يتوج بالمركز الثاني لبطولة الإمارات الدولية بكرة الطاولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني ركان الزعبي السبت بالمركز الثاني لبطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة لفئة تحت 11 عاما.
وقدم الزعبي مستويات متقدمة في كافة اللقاءات التي خاضها في البطولة، والتي منحته فرصة تحقيق الفوز في المباريات سواء كانت في دور المجموعات، أو في الأدوار النهائية.
المباراة النهائية شهدت فوز اللاعب السعودي المصنف الأول في البطولة يوسف حنيفة على الزعبي بنتيجة 3-1.
وتمكن الزعبي من التأهل إلى الدور النهائي بعد أن تجاوز دور الـ 16 عقب فوزه على اللاعب الأوزبكي اسكندروف بنتيجة 3-2، ثم عبر دور الـ 8 بالفوز على السعودي فراس الطاهر بنتيجة 3-0، وفي الدور قبل النهائي فاز الزعبي على اللاعب الأوزبكي مانوف بنتيجة 3-2.
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