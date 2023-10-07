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الزعبي يتوج بالمركز الثاني لبطولة الإمارات الدولية بكرة الطاولة

10/7/2023 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني ركان الزعبي السبت بالمركز الثاني لبطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة لفئة تحت 11 عاما.
وقدم الزعبي مستويات متقدمة في كافة اللقاءات التي خاضها في البطولة، والتي منحته فرصة تحقيق الفوز في المباريات سواء كانت في دور المجموعات، أو في الأدوار النهائية.
المباراة النهائية شهدت فوز اللاعب السعودي المصنف الأول في البطولة يوسف حنيفة على الزعبي بنتيجة 3-1.
وتمكن الزعبي من التأهل إلى الدور النهائي بعد أن تجاوز دور الـ 16 عقب فوزه على اللاعب الأوزبكي اسكندروف بنتيجة 3-2، ثم عبر دور الـ 8 بالفوز على السعودي فراس الطاهر بنتيجة 3-0، وفي الدور قبل النهائي فاز الزعبي على اللاعب الأوزبكي مانوف بنتيجة 3-2.

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