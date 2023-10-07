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ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويحافظ على صدارته

10/7/2023 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكتسح ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني محققاً فوزاً الثامن منذ انطلاق البطولة.
وتألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام كالعادة وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس (65) وخوسيلو (70) الهدفين الآخرين.

وبات جود بيلينغهام أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ فيرينتس بوشكاش عام 1958 كما بات أول لاعب يساهم بـ10 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال في الموسم الـ21 الأخيرة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه جيرونا الثاني الذي فاز في وقت سابق على مضيفه قادش بهدف دون مقابل، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.

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