مغني الراب دريك يأخذ استراحة من الموسيقى للتركيز على صحته

مغني الراب يقول إنه يعاني من مشاكل معقدة في المعدة استدعت توقفه عن الغناء

MENAFN - Alghad Newspaper) BBC



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أعلن مغني الراب دريك أنه سيأخذ استراحة من مسيرته الموسيقية، قائلاً: "أحتاج إلى التركيز على صحتي أولاً وقبل كل شيء".

بعد ساعات فقط من إصدار ألبومه الجديد For All The Dogs، قال الفائز بجائزة جرامي إنه يعاني من مشاكل في المعدة منذ سنوات، وقال يوم الجمعة في برنامجه الإذاعي: "ربما لن أتمكن من الاستمرار في إنتاج الموسيقى لفترة قصيرة".

وتم تأجيل العديد من عروضه القادمة بعد الإعلان.

وقال مغني الراب دريك: "لا يوجد شيء يستدعي القلق، ولكن يجب أن يركز الجميع على صحتهم ليتمتعوا بحياة جيدة، وأنا أعاني من مشاكل معقدة جداً منذ سنوات مع معدتي، لذا سأغلق باب الاستوديو لبعض الوقت".

ويضيف: "قد أتوقف لمدة سنة أو شيء من هذا القبيل، أو ربما أطول بقليل."

ونشر لاحقاً مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام، يقول لمتابعيه البالغ عددهم 143 مليوناً: "أراكم عندما أراكم".



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ومن المقرر أن يحيي حفلات موسيقية في تورونتو، مسقط رأسه، يومي الجمعة والسبت، وتم تأجيل العروض المقررة في دنفر ونيو أورليانز وناشفيل وكولومبوس، بحسب جدول الجولات الذي نُشر عبر الإنترنت.

ينضم دريك إلى العديد من الموسيقيين الذين أخذوا استراحة مؤخراً أو ألغوا مواعيد جولاتهم، بسبب مشاكل صحية.

وفي يوليو تموز الكاضي، أعلنت مادونا أنها ستؤجل جولتها لمدة ثلاثة أشهر بعد نقلها إلى المستشفى بسبب عدوى بكتيرية خطيرة.

أعلن بروس سبرينغستين الشهر الماضي أنه سيؤجل مواعيد جولته في سبتمبر بسبب إصابته بقرحة في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

قام ابنه البالغ من العمر خمس سنوات برسم غلاف ألبومه الأخير، والذي ظهر أيضاً في الفيديو الموسيقي للأغنية المنفردة 8AM in Charlotte.