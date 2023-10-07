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مهرجان KCON يشعل الرياض في يومه الأول بحضور جماهيري كبير

10/7/2023 2:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استضافت هيئة الموسيقى بالمملكة العربية السعودية مهرجان كيكون (KCON) للمرة الثانية كأحد أكبر المهرجانات الثقافية الكورية التي تسلط الضوء على مجالات ثقافية متعددة؛ لتعزيز التبادل الثقافي الدولي وتحقيق مستهدفات وزارة الثقافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

المهرجان يقام بمشاركة 14 فرقة كورية تُحيي على مدار يومين حفلاً موسيقياً عالمياً يقدمون من خلاله ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية، إلى جانب تخصيص معرضٍ مصاحب يهتم بالثقافة الكورية.


وشارك في اليوم الأول من مهرجان KCON، عدد من الفرق الكورية ذات الشهرة الواسعة حول العالم، وهم (E: U وSihyeon وMia وOnda وAisha وYiren)، إضافة إلى فريق HIGHLIGHT الذي يضم 5 مطربين هم: يون دو جون، يونغ جون هيونغ، يانغ يو سوب، لي كي كوانغ، سون دونج وون، وفريق KARD ويضم في عضويته أربعة أعضاء هم جي. سايف، بي. أم، سومين وجيوو، كما شاركت أيضا المطربة هيولين، أحد أهم راقصات الكي بوب والتي كانت أحد أعضاء فريق ستار في بداياتها.

وتقام الحفلات على مسرح "محمد عبده" في الرياض مع أجواء موسيقية رائعة مفعمة بألوان الإبداعات الثقافية الكورية.

ويجمع هذا المهرجان محبي الكيبوب والدراما الكورية والموضة الكورية للاستمتاع بعروض موسيقية رائعة وتجارب جديدة، سيقدّم مهرجان كيكون الكوري فنانين عالميين مشهورين من عالم الكيبوب وسيضم فقرات متنوعة مثل الحفلات الموسيقية وورش العمل وجلسات التوقيع والمعارض التي تعرض آخر صيحات الموضة الكورية.


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