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تعرّف على أفضل 20 مكانا في العالم للسفر والسياحة

10/7/2023 2:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف تقرير جديد لمجلة "فوربس عن أفضل 20 مكانا في العالم للسفر، وهو نقلا عن شركة "كوني" (Kuoni) المختصة بمجال السياحة.
وأجرت كوني التحليل الشامل من خلال البحث في بيانات غوغل بـ 219 دولة، وتشمل الوجهات شواطئ جزر المالديف الخلابة وشلالات نياغارا المدوية، ومعالم شهيرة وعجائب طبيعية مذهلة.

وتصدرت جزر المالديف، التي تشتهر برمالها البيضاء المذهلة ومياهها النقية الساطعة وغروب الشمس الرائع القائمة في 121 دولة.

وحلت شلالات نياغارا، التي تستحوذ على قدر هائل من عمليات البحث كل عام، في المركز الثاني، ويأمل الكثير من السياح زيارة هذا المكان الواقع على الحدود الكندية والأميركية.

وفي المركز الثالث جاءت "رؤية الموناليزا"، حيث يتدفق عشاق الفن حول العالم إلى متحف اللوفر في باريس للاستمتاع بلوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة.

وتحتل الولايات المتحدة ستة مراكز مثيرة للإعجاب في قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم، وفي الواقع، إنها الدولة التي تضم أكبر عدد من المواقع في القائمة، وفقا لموقع الحرة.

وبالإضافة إلى شلالات نياغارا، تشمل التجارب التي شملتها القائمة تسلق تمثال الحرية، ورؤية تايمز سكوير، وزيارة الكاتراز في سان فرانسيسكو، والبيت الأبيض، والاستمتاع بالمناظر في منتزه يوسمايت الوطني.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:
4. جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية بالمحيط الهادئ.
5. تسلق تمثال الحرية في مدينة نيويورك للاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق المدينة.
6. النظر إلى الشفق القطبي عبر سماء القطب الشمالي، للاستمتاع بمشهد طبيعي خلاب، وبعض أفضل المواقع لرؤيته تشمل أيسلندا والنرويج والسويد وغرينلاند وفنلندا.
7. ستونهنج في إنكلترا، وهو موقع أثري قديم.
8. تاج محل في الهند، الذي صنفته اليونسكو على قائمة التراث العالمي.
9. تايمز سكوير في قلب مدينة نيويورك النابضة بالحياة واللوحات الإعلانية المبهرة.
10. برج خليفة في دبي، الأعلى في العالم.
11. بومبي (Pompeii)، وهي مدينة رومانية قديمة في جنوب إيطاليا.
12. كنيسة ساغرادا فاميليا المذهلة في برشلونة.
13. منطقة سينك تير (Cinque Terre) على طول شاطئ الريفييرا في إيطاليا.
14. ساعة بيغ بن في لندن في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر.
15. تشيتشن إيتزا (Chichén Itzá)، وهو معلم أثري قديم في المكسيك، وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
16. رحلة عبر جبال الهيمالايا في نيبال وبوتان والهند والصين وباكستان.
17. الكاتراز في سان فرانسيسكو، وهو سجن يقع في جزيرة.
18. البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، وهو رمز للديمقراطية الأميركية.
19. الطفو على البحر الميت، وهو أحد أكثر المسطحات المائية ملوحة في العالم، ويمكن أيضا استخدام الطين المشهور بفوائده للبشرة.
20. استمتع بالمناظر في منتزه يوسمايت في جبال سييرا نيفادا في كاليفورنيا، وهو مليء بالشلالات الشاهقة وأشجار السكويا العملاقة والمناظر الطبيعية الخلابة.

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