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أسباب تجعلك تتناول البيض المسلوق يومياً.. فما هي؟

10/7/2023 2:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



للبيض فوائد صحية عديدة على صحة الإنسان، فهو يغذي الجسم بالعديد من الفيتامينات التي لها مفعول السحر على صحة القلب والعين والجلد و تقوية العظام وغيرها.
ويعتبر البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالمغذيات بحسب موقع "Health" وهذه أبر فوائده.

تحتوى البيضة على فيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 12 وفيتامين د والحديد والكاروتينات

1. يحتوي على دهون صحية
تحتوي البيضة المسلوق على دهون صحية أو جيدة تحمى الأعضاء وتساعد فى الحفاظ على دفء الجسم، ما يجعل البيض المسلوق مثاليًا لفصل الشتاء.

2. البيض المسلوق يقوي المناعة
البيضة تحتوي على كمية جيدة من فيتامين B6 و B12 جنبًا إلى جنب مع الزنك، وهي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الأنفلونزا والبرد.

3. يحافظ على قوة العظام
تعتبر البيضة مصدرًا جيدًا لفيتامين د، والذي لن يعزز مناعتك فحسب، بل يحافظ أيضًا على قوة عظامك.

4 إنقاص الوزن
تحتوي البيضة على مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، مع سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهو أمر ليس من السهل القيام به خلال فصل الشتاء حيث أن الخمول أو الطقس البارد يخلقان عقبات في نظام اللياقة البدنية الخاص بك.
5-التمتع بعقل سليم
البيضة تحتوى على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والكولين، والتي "تبني غشاء الخلية ولها دور في إنتاج جزيء الإشارة في الدماغ".

6. يحمي العينين
يتم إثراء صفار البيض أو الجزء الأصفر من البيض المسلوق باللوتين والزياكسانثين، ما يحمي العين ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين لذلك للحصول على عيون صحية يمكن تناول البيض المسلوق.

7. تعزيز جمال البشرة
يحتوي الجلد على جزء مهم وهو السيلينيوم، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لهذه المغذيات.

8. تعزيز صحة الشعر
تحتوى البيضة على البيوتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.

9. صحي للقلب
البيض المسلوق يحتوي على كولسترول جيد "يحافظ على صحة القلب، إذا تم تناوله باعتدال.

10. مفيد للحوامل أو المرضعات
إنه مفيد للغاية فى كلتا المرحلتين من حياة المرأة حيث تحتوى البيضة على كمية جيدة من البروتين والكولين وكذلك السيلينيوم.

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