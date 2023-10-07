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الصعود إلى النص.. أضواء على الخطاب النقدي لإبراهيم خليل

10/7/2023 2:25:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر في عمان عن دار الخليج الأردن كتاب بعنوان "الصعود إلى النص- أضواء على خطاب إبراهيم خليل النقدي"، قام بإعداده والتقديم له الباحث سمير اليوسف.
في مقدمته للكتاب يشير اليوسف، إلى أن كتابه جاء بعد ثلاثة كتب هي "إبراهيم خليل نقادا- قراءات وبحوث" في العام 2012 د. زياد أبو لبن، وكتاب الباحث نضال القاسم "مرافئ التأويل، إبراهيم خليل بين الأدب والنقد"، في العام 2016"، لافتا إلى أن خليل يعد ناقدا عربيا ذاع صيته ليس فقط على المستوى المحلي بل تعدى ذلك إلى الوطن العربي، وهذا ما تؤكده الدراسات التي كتبت عنه.
ويرى اليوسف، أن خليل يعد من رواد الحركة النقدية في الساحة الأدبية الأردنية والعربية، وكان له اطلاع على معظم مدارس النقد العربية والعالمية، فهو يؤسس مدرسة نقدية خاصة به شعارها الموضوعية، وعدم التحيز "النزاهة"، وخط لنفسه أسلوبا نقديا صارما لا يرحم، لافتا إلى أن خليل عرفت عنه صراحته الجريئة، وعدم محاباته حتى مع أصدقائه، لذلك نجد، كما لا بأس به من الرافضين لمثل هذا الأسلوب من الصراحة والموضوعية.
ويوضح الباحث، أن الكتاب يتضمن ثلاث عشرة دراسة ومقالة: لكل من "الشاعر حميد سعيد، د. شفيق النوباني، د. إبراهيم أبو طالب، محمد الباحث محمد المشايخ، مرح الدقة، د. حنين معالي، عبدالأمير مراد، د. أحمد البزور، نادية زقان، د. بهاء خليل، سلام الشماع، د. زياد أبو لبن، د. حسن الغرفي"، أما الحوارات فهي لعدد من الصحفيين والكتاب منهم: "محمد طافش، عزيزة علي، وحيد ناجا، إبراهيم السواعير، نضال القاسم".
ويشير اليوسف، إلى أنه مطمئن إلى أن القيمة الموضوعية لهذا العمل تجاه ناقد وكاتب عربي، وفي الوقت نفسه أن يصار إلى إنصاف مبدعينا ومفكرينا الكبار، وأنه سيجد مكانه في المكتبة الأردنية والعربية إلى جانب كتابي الدكتور زياد أبو لبن والشاعر نضال القاسم، وأن يكون ما يشتمل عليه هذا الكتاب "الصعود إلى النص"، جهدا مقبولا ومحمودا في هذا الباب "بعض وفاء".
ويوضح أن هذا هو الكتاب الرابع الذي يصدره ضمن سلسلة "بعض وفاء"، التي يصدرها من خلال "رؤيا النقد والإبداع - قراءات في أعمال عبد الله رضوان"، "إبراهيم العجلوني - مرايا الحضور"، "العجلوني وآفاق المعرفة والانتماء"، مشترك مع صالح البوريني، مبينا الباحث أنه "اجتهد في أن يكمل مسيرة من سبقه في تسليط الضوء على نتاج الدكتور إبراهيم خليل من دراسات وأبحاث زادت على تسعين مؤلفا في حقول عدة، وقد بذل ما بوسعه لتضمين كتابه هذا أكبر قدر ممكن من هذه الدراسات، والحوارات على الرغم من أنه - بالتأكيد - لم نستطع أن نصل إليها كلها".
في كلمة على الغلاف كتبها د. إبراهيم أبو طالب يقول فيها:"صفوة القول، وزبدة الحديث، هي أن مشروع الدكتور إبراهيم خليل النقدي، والعلمي، الذي وقفنا منه عند العناوين، ولم نجتازها إلى المحتوى، يحتاج إلى جهد كبير، ودراسات أكاديمية منصفة، ومستفيضة، تسلط الضوء على هذا المشروع الكبير، تقييما، وتقديرا، ودراسة.. وهي دعوة يوجهها لطلبته النابهين، وفرصة يتيحها لتشجيع الباحثين في الأردن، وفي وطنه العربي الكبير، بجامعاته الكثيرة، وبأقسامها الأدبية المتعددة، لقراءة مشروعه النقدي الواسع، المتنوع، وقد امتد نتاجه إلى تلك الجامعات، وإلى القارئ العربي منذ زمن ليس قصيرا، ويحثهم على دراسة منجزه النقدي، والمعرفي المتميز، وعطائه الأصيل المتفرد، وأن تكون قراءاتهم له بعيون الباحثين الحصيفين، والقارئين الجادين المقتدرين".

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