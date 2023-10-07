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نجل نتنياهو يطلب العيش في الولايات المتحدة

10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يسعى للحصول على تأشيرة تتيح له العيش والعمل في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو الابن، الذي أشيع أنه ينوي وراثة والده في قيادة إسرائيل، يعاني من أزمة اغتراب عن المجتمع الإسرائيلي وأنه اضطر إلى الانتقال للسكنى في ميامي الأميركية منذ 6 شهور. لكن تجربته هناك أغرته على البقاء في الولايات المتحدة، لذلك يفتش عن طريقة يستطيع بها الحصول على ((البطاقة الخضراء)) (Green Card)، ((لكنه يخشى من رفض طلبه؛ لأنه يعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن تكن له ولعائلته العداء))، كما قال مقرب منه لصحيفة ((يديعوت أحرونوت)).
وقد أكد المحامي اليهودي الأميركي، مايكل فيلدس، المتخصص في قضايا الهجرة، أن يائير نتنياهو انضم إلى لائحة زبائنه المحترمين، وطلب منه أن يحصل له تأشيرة.
ووصف فيلدس، الذي يوجد فرع لمكتبه أيضاً في تل أبيب، ويجيد اللغة العبرية، الزبون الجديد، على أنه ((صحافي ومتفوه سياسي ذو اسم لامع على الصعيدين، الإسرائيلي والعالمي، وإنسان قدير لديه احتمالات عظيمة للنجاح في أميركا)).
كما أكد النبأ مصدر سياسي التقى نتنياهو الابن ووالدته سارة، خلال حفل زفاف أقيم في لندن في يونيو (حزيران) الماضي. لنجل الملياردير جاك غريتلر، أحد الممولين الدائمين لحملات نتنياهو الانتخابية. فقال: ((سمعته بنفسي يقول إنه مَعنيّ بالعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني، ولكنه يخشى من رفض طلبه))، إلا أن نتنياهو نفى هذا الادعاء عن الإدارة الأميركية وقال: ((أنباء كاذبة))، لكنه رفض التعليق على النبأ حول رغبته في العيش في أميركا وطلبه الحصول على تأشيرة.
الجدير ذكره أن نتنياهو الابن شخصية مثيرة للجدل ومعروف بتطرفه السياسي وعدائه لخصوم والده، وقد اعتاد نشر مواقف استفزازية فظة أثرت في بعض الأحيان على والده بشكل سلبي، وآخرها هجومه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إذ اتهم الجيش بإعداد انقلاب عسكري ضد والده، واتهم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس بايدن بالتآمر لإسقاط حكومة والده.
وقال النائب الأسبق لوزير الخارجية، داني إيلون، إنه ((ليس فقط ولداً عاقاً، بل في واشنطن يعدونه مادة سامة في العلاقات بين والده وبين البيت الأبيض)).
ونشرت الصحف الإسرائيلية تقارير عدة عن المصاريف الباهظة التي يضطر دافع الضرائب الإسرائيلية على صرفها لتغطية نفقات حراسة يائير نتنياهو أينما ذهب، كونه ابن رئيس الحكومة.
وفي مارس (آذار)، غادر نتنياهو الابن البلاد ولم يعد. وعاش في ميامي في ولاية فلوريدا. ويبدو أن العيش هناك يطيب له فقرر الاستقرار.

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