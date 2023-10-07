Sunday, 08 October 2023 01:01 GMT

أبو نوار: ضربة حماس حققت الصدمة النفسية للاحتلال وأذهلت العالم بسرعة وقوة الهجوم

10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موفق كمال
أكد خبير الدراسات الدفاعية، اللواء المتقاعد الدكتور مأمون أبو نوار، أن العملية التي نفذتها حماس عبقرية وفوق المستوى المعتاد، وتعتمد العملية على عنصر المفاجأة التكتيكة، وتحديد الأهداف بدقة، وحرمان الاحتلال من التقاط أنفاسه واستيعاب الضرب الأولى، مشيرا الى أن الضربة حققت الصدمة النفسية وأذهلت العالم بسرعة وقوة الهجوم.
واضاف أبو نوار أن هذه العملية أثبتت أن قوة الاحتلال نسبية بالرغم من أنها دولة نووية، مشيرا إلى أن هذه العملية أظهرت فشل الجاهزية الاستخبارية الإسرائيلية، واستخفافها بقدرات حماس التي فاجأت العالم.

MENAFN07102023000072011014ID1107205757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث