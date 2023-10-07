تفاصيل تشييع وعزاء رئيس الوزراء الأسبق المرحوم معروف البخيت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيماناً بالله وقدره ينعى آل البخيت وعشيرة الشيّاب وعموم أهالي ماحص وعشائر عبّاد وعشائر الخصاونة وأصدقاؤهم وذويهم وأنسباؤهم
إلى الشعب الأردني فقيد الوطن دولة الدكتور
معروف باشا سليمان البخيت
"أبو سليمان"
زوج المربية الفاضلة باسمة الخصاونة ووالد المرحوم سليمان
والدكتورة سوزان زوجة عدي غنيم والأستاذة المحامية رشا زوجة نيلز كوزن وشقيق كل من: عارف وبخيت وعاطف وعاكف وعصام وعماد
والمرحومة فوزية وفايزة وفادية ونادية ووفاء
الذي لبّى نداء ربه صباح يوم أمس السبت الموافق 22/ربيع الأول/1445 هـ الموافق 7/تشرين أول/2023
وسيشيع جثمان الفقيد إلى مقبرة العائلة الكائنة في ماحص بعد صلاة الظهر في مسجد ماحص القديم -
إبراهيم الخليل اليوم الأحد الموافق 8/تشرين أول/2023
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل دولة الدكتور معروف البخيت الكائن في خلدا
لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر ولغاية الساعة 9 مساءً
رقم هاتف مقسم: 06-5413553
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