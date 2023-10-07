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تفاصيل تشييع وعزاء رئيس الوزراء الأسبق المرحوم معروف البخيت

10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إيماناً بالله وقدره ينعى آل البخيت وعشيرة الشيّاب وعموم أهالي ماحص وعشائر عبّاد وعشائر الخصاونة وأصدقاؤهم وذويهم وأنسباؤهم
إلى الشعب الأردني فقيد الوطن دولة الدكتور
معروف باشا سليمان البخيت
"أبو سليمان"
زوج المربية الفاضلة باسمة الخصاونة ووالد المرحوم سليمان
والدكتورة سوزان زوجة عدي غنيم والأستاذة المحامية رشا زوجة نيلز كوزن وشقيق كل من: عارف وبخيت وعاطف وعاكف وعصام وعماد
والمرحومة فوزية وفايزة وفادية ونادية ووفاء
الذي لبّى نداء ربه صباح يوم أمس السبت الموافق 22/ربيع الأول/1445 هـ الموافق 7/تشرين أول/2023
وسيشيع جثمان الفقيد إلى مقبرة العائلة الكائنة في ماحص بعد صلاة الظهر في مسجد ماحص القديم -
إبراهيم الخليل اليوم الأحد الموافق 8/تشرين أول/2023
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل دولة الدكتور معروف البخيت الكائن في خلدا
لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر ولغاية الساعة 9 مساءً

رقم هاتف مقسم: 06-5413553

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