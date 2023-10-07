تحركات واتصالات مكثفة للصفدي
التاريخ
10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير
د. سفيان القضاة إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
يجري اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين له لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد
في غزة ومحيطها بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع
الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع
باتجاه التصعيد.
MENAFN07102023000072011014ID1107205755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.