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تحركات واتصالات مكثفة للصفدي

10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د. سفيان القضاة إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يجري اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين له لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد في غزة ومحيطها بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.

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