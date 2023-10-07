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انطلاق مؤتمر المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمشاركة أردنية وعربية واسعة الأربعاء القادم

10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




ينطلق مؤتمر المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمشاركة أردنية وعربية واسعة صبيحة يوم الأربعاء القادم 11 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان: "إصلاح نظم التعليم ومناهجه في الأقطار العربية: تعزيز ثقافة النزاهة ورفض الفساد مسؤولية وطنية"، والذي ينعقد في فندق الشيراتون/ الدوار الخامس، ويستمر حتى مساء 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
يهدف المؤتمر إلى التعامل مع هذا الموضوع الخطير برؤية علمية وعقول عربية تسعى إلى تعريف مواطن الخلل والضعف في تعامل نظم التعليم العربية ومناهجها مع تفشي ظاهرة الفساد وكيف يمكن تسخير العملية التعليمية ومناهجها لتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
يشارك في أعمال هذه الندوة نخبة من ثمانية عشر محاضرًا ورئيس جلسة من الأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، وتونس، ومصر. وتعطي هذه الندوة أهمية خاصة لوضع التعليم تحت الاحتلال في فلسطين وكيف تم عبث سلطات الاحتلال بمناهج التعليم بهدف إفسادها وإعادة تشكيل الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي الحقوق الوطنية الفلسطينية. وقد تم تخصيص ثلاث من ثماني جلسات لهذا الموضوع في اليوم الأول منها جلسة حوارية يشارك فيها المحاضرين وخبراء من فلسطين والأردن في حقل التعليم، ويرأس هذه الجلسة الدكتورة ريما خلف الهنيدي نائب رئيس الوزراء سابقًا والأمين العام السابق لمنظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة.

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