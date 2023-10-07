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نقابة المحامين تتوقف عن الترافع الأحد في جميع محاكم المملكة

10/7/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة 11 من صباح غد الأحد دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.

وحيت النقابة البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة، والنصر الذي حققته على الكيان الصهيوني الغاصب.

وقرر مجلس النقابة خلال اجتماع عقده اليوم فتح حساب للتبرع لنصرة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة إتحاد المحامين العرب لتعميم القرار على النقابات العربية لفتح حسابات مماثلة.
كما قررت دعوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الاجتماع في عمان من2-4 الشهر المقبل تحت شعار (فلسطين القضية العادلة).
ودعا المجلس أعضاء النقابة للمشاركة في وقفة العز والشموخ التي دعت إليها النقابات المهنية لدعم صمود للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام مجمع النقابات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وقررت المجلس التبرع من حساب دعم الصمود للشعب الفلسطيني بمبلغ خمسون ألف ديناراً للمستشفى الميدانيٍ للقوات المسلحة الأردنية في غزة لإرسال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الجارية.

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