الاحتلال الإسرائيلي يوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء

الاحتلال الإسرائيلي يوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء
التاريخ
10/7/2023 2:25:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- قالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو الكنيست يسرائيل كاتس، وقع قرارا يقضي بإيقاف شركة الكهرباء الإسرائيلية عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وكانت شركة توزيع الكهرباء قي قطاع غزة أعلنت عن تعطل جميع الخطوط الإسرائيلية، وان وصل الكهرباء سيكون لـ 4 ساعات مقابل فصلها لمدة 12 ساعة.
-(بترا)
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