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إسرائيل تعلن سيطرة حماس على 3 مستوطنات

10/7/2023 2:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن مقاتلي حماس يسيطرون على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة بعد 5 ساعات من بدء الهجوم المفاجئ.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن كتائب عز الدين القسام تقوم بعملية دفاع عن الشعب والأرض والمقدسات، مضيفة أن "الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه بحق المسجد الأقصى وفي القدس وضد أهلنا في الضفة وعموم فلسطين المحتلة".
وأضافت حماس أن أولوية العملية تتمثل في "حماية القدس والأقصى ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض قبلة المسلمين الأولى".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب"، و"حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف نتنياهو "أمرت بتطهير المستوطنات من الإرهابيين، وبعملية واسعة النطاق لتعبئة الاحتياط".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 250 جريحا نقلوا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة للغاية.

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