أوروبا تشن حملة قمع وحشية ضد المهاجرين الأفارقة- الغارديان

MENAFN - Alghad Newspaper) BBC

اتهمت صحيفة الغارديان البريطانية الدول الأوروبية بشن "حملة قمع قاسية لا تحتمل" ضد المهاجرين غير الشرعيين في تونس، وقالت في افتتاحيتها إن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، يمثل تقصير أوروبي في أداء الواجب تجاه المهاجرين.

وأدانت الصحيفة الصفقة التي أبرمتها دول أوروبية مع الحكومة التونسية لمنع تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.

وأوضحت أن هناك تعاطفا مع المهاجرين في أوروبا وهو ما ظهر في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي، حيث حظى فيلم "أنا كابتن" بإشادة كبيرة وفاز بجائزة الأسد الفضي وكان هناك استقبال حافل له، لأنه تناول رحلة مراهقين سنغاليين تضمنت تعايشهما مع العنف والابتزاز والاحتجاز والعمل القسري على أيدي الشرطة الفاسدة والمتاجرين بالبشر في شمال إفريقيا.

ورغم أن الفيلم قدم مشاهدة مفجعة، لكن الغارديان أكدت أن تقاريرها الواردة من تونس تشير إلى أن الواقع أكثر كآبة، وأن أوروبا متواطئة بشدة في الرعب الذي يتكشف الآن.

وأشارت إلى اتفاقا وقعه الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي اتفاقا يقدم مساعدات إلى الرئيس التونسي الاستبدادي، قيس سعيد، مقابل شن حملة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

ووفقا لشهادات المهاجرين والمنظمات غير الحكومية الموجودة على الأرض، كانت النتيجة هي القمع الوحشي والإساءة والترهيب للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.

وبحسب ما حصل عليه مراسل الغارديان فإن أكثر من 4000 شخص تم احتجازهم ثم إلقائهم في مناطق صحراوية نائية على حدود تونس مع ليبيا والجزائر. وتعرض بعضهم للضرب وسرقة أموالهم على أيدي حرس الحدود.

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تأهُّب في المغرب لمواجهة غزو محتمل لبقّ الفراش

ويُعتقد أن العشرات لقوا حتفهم بسبب العطش أثناء محاولتهم العودة إلى الساحل أو إلى مكان آخر.

تحدثت صحيفة الغارديان مع أحد طالبي اللجوء من الكاميرون الذي انفصل عن زوجته وطفله أثناء رحلة هجرة، ثم تعرف على جثتيهما بعد نشر صور لهما ميتين في الصحراء. وانتقدت الصحيفة ما قالت إنه خطاب تحريضي من جانب قيس سعيد، عزز العداء العنصري للمهاجرين السود، وتسبب في اندلاع أعمال العنف ضدهم.

وفي ليبيا المجاورة لتونس وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق مماثل أيضا قبل ست سنوات، وهناك يتعرض المهاجرون المحتجزون بشكل روتيني للاغتصاب والضرب والابتزاز والطرد الجماعي.

وقالت الصحيفة إن "التواطؤ الجبان في انتهاكات حقوق الإنسان، باسم الحدود الآمنة"، يشكل خيانة للقيم التي تدافع عنها أوروبا. وكما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "لابد أن ترشدنا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون في تعاوننا ــ وهو الأمر الذي لم يحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق مع تونس".

وكما أكدت قمة غرناطة الأخيرة، فإن التحدي المتمثل في الهجرة في القرن الحادي والعشرين معرض لخطر تفكك النسيج الأخلاقي للسياسة الأوروبية. كما أن عدم الاستقرار والصراع الجيوسياسي، وعدم المساواة العالمية، وحالة الطوارئ المناخية، تعني أن الهجرة الجماعية هي ظاهرة عصرنا. ويطرح هذا مشاكل ومعضلات عظيمة ــ وبالنسبة لقارة تعاني من الشيخوخة السكانية وتحتاج إلى تحديث قوتها العاملة، فإن هناك دائما فرص في المهاجرين.





Reuters

بق الفراش لا يعرف التمييز

في الغارديان أيضا نطالع مقالا عن انتشار حشرة "بق الفراش" في أوروبا على نوع مزعج ومثير للقلق.

وقالت الصحيفة في تقرير للكاتبة إيلي هونت، لها إن هناك مخاوف عالمية من انتشار الحشرة، بعد أن استضافة باريس أسبوع الموضة وكأس العالم للرغبي.

وأشارت إلى أن باريس تحرق أمتعتها وأغطية الأسرة في الوقت الذي تكافح فيه "آفة" بق الفراش، مما يثير مخاوف من انتشاره في جميع أنحاء العالم، حيث أبلغ مراقبو الآفات عن زيادة في الأسئلة عن الحشرة، ويسعى مشغلو وسائل النقل وأصحاب الفنادق إلى تهدئة المخاوف.

يقال إن مدينة النور محاصرة من مصاصي الدماء الليليين، مما دفع وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، إلى مقابلة مشغلي النقل، حيث تنتشر حشرة البق. يقول ياسين، وهو مدرس في باريس رفض ذكر لقبه: "إنه كابوس حقيقي". "أنا خائف جدا من ركوب المترو، ولا أذهب إلى السينما - إنه أمر مثير للقلق للغاية".

وفي بريطانيا، سعت شركة يوروستار إلى طمأنة المسافرين بأن الأسطح النسيجية لقطاراتها "يتم تنظيفها بالكامل بشكل منتظم"، بما في ذلك باستخدام الحرارة، وأن وجود الحشرات مثل بق الفراش "نادر للغاية".

لكن وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا أثارت بالفعل مخاوف من التأخير في التعامل مع المشكلة، وشهد الأسبوع ارتفاعا في عمليات البحث على موقع غوغل عن بق الفراش في البلاد، بينما تتصاعد التوترات في القطارات والشوارع.

وكتب تيان ديمي دوجلاس، وهو من لندن، على تويتر يوم الاثنين: "صديقتي كانت على متن قطار من برمنغهام إلى ليستر وقد شاهدت للتو بق الفراش". "العربة بأكملها تصرخ".

وفي لندن على وجه الخصوص، التي تستقبل 15 قطار يوروستار مباشرة من باريس كل يوم، هناك شعور بالاستعداد للتأثير، وتيار خفي جديد من التهديد لكل ضيف في المنزل أو مصادفة في الشارع.

وختمت الصحيفة التقرير بأن البق لا يعرف التمييز أو العنصرية ويصيب الجميع وينتشر في كل مكان، وأن الطفرة العالمية لبق الفراش هي في الواقع مشكلة من صنعنا في أوروبا. بعد أن تم القضاء عليها تقريبا على مستوى العالم في أوائل القرن العشرين، وذلك بفضل تطوير المبيدات الحشرية القوية مثل مادة الـ دي.دي.تي، طورت الحشرات الماكرة الملقبة باسم " مصاصو الدماء" مقاومة جديدة لهذه المواد الكيماوية مع تزايد عمليات السفر الدولي.

جرائم الشرطة البريطانية

تناولت صحيفة التايمز، الجرائم التي ارتكبها ضباط شرطة بريطانيون خلال الفترة الماضية والكشف عن أسماء المتورطين في الاغتصاب والفساد وتلقى رشاوى مالية.

وقالت الصحيفة في التحقيق الذي أعده ستة من صحفييها، إن 150 ضابطا في الشرطة البريطانية أدينوا في جرائم متنوعة منذ الكشف عن جريمة قتل الفتاة سارة إيفرارد، على يد شرطي عام 2021.

ومن بين المتورطين الضابط أدام بروفان، والذي ارتكب عدة جرائم دون مسألة قانونية، m مهاجمة والاعتداء على زميل له واغتصب مراهقا، ثم تجاهل الشكاوى المتعلقة بسلوكه القاسي من قبل زملائه في سكوتلاند يارد وتمكن من استخدام سلطاته لترهيب الضحايا.

وفي جنوب ويلز، كان ريتشارد هيلينغ، يتصرف بحصانة مماثلة، حيث كان يجبر ضحايا العنف المنزلي على إقامة علاقات جنسية. وكان لا يحقق في الجرائم التي يتعرضون لها إلا بعد أن يمارسوا الجنس معه ويبتزهم جسديا وماديا.

وفي ميرسيسايد، أساء الشرطي دارين ماكنتاير استخدام صلاحياته بطريقة مختلفة، حيث اعتدى على شخص بوحشية في اعتداء غير مبرر.

وهذا الثلاثي هم مثال على جرائم ارتكبتها الشرطة، وهي مجموعة تضم ما يقرب من 150 ضابطا أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة منذ اختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفرارد (33 عامًا) على يد ضابط في الخدمة، مما صدم الأمة، وتسببت هذه الجريمة في التأثير على ثقة الجمهور في الشرطة.

وارتكب العددي من الضباط جرائم بلا عقاب، أو قاموا بترهيب الضحايا أو استغلال مناصبهم. ويؤكد عدد الإدانات حجم مشكلة الضباط المارقين في الشرطة. وتم إقالة الجميع أو استقالتهم منذ ذلك الحين.