لماذا طُرد كوماندر من البيت الأبيض؟

كوماندر خلف القضبان، صورة من البيت الأبيض التُقطت في وقت سابق من العام الجاري

MENAFN - Alghad Newspaper) BBC



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تقرّر إخراج كوماندر، كلب عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من البيت الأبيض، وذلك بعد تورّطه في سلسلة من حوادث العضّ.

ولم يتمّ البتّ بعدُ في ما سيواجهه كوماندر - الذي يبلغ من العمر عامين وينتمي لسلالة الراعي الألماني (جيرمان شيبرد).

وفي الأسبوع الماضي، عضّ كوماندر ضابطا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، مما تطلب تلقّي الأخير علاجا في مكان الحادث.

وتعدّ هذه هي المرة الـ 11 التي يعضّ فيها الكلب كوماندر موظفا بالبيت الأبيض أو بمنزل عائلة بادين في ولاية ديلاوير.

وقالت متحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، إن الرئيس وزوجته "يوليان عناية شديدة لأمان العاملين في البيت الأبيض وأولئك الذين يقومون بحمايتهم كل يوم".

وأضافت إليزابيث ألكساندر: "كوماندر لم يعد موجودا في البيت الأبيض، فيما لم يتمّ البتّ بعدُ في الخطوات التالية".

ولم تُفصح إليزابيث عن مكان كوماندر في الوقت الراهن، ولا عمّا إذا كان الكلب سيعود إلى البيت الأبيض أم لا.

وجاءت تصريحات إليزابيث بعد وقت قصير من نشر شبكة سي إن إن تقريرا يفيد بتورّط كوماندر في أكثر من 11 حادث عضّ كشف عنها ضبّاط في جهاز الخدمة السرية التي تتولى مهمة حماية الرئيس الأمريكي وعائلته.

وجاء في التقرير أن العدد الحقيقي لضحايا كوماندر أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء احتاج إلى العلاج في مستشفى، بينما كانت الرعاية الطبية في مكان الحادث كافية لضحايا آخرين.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير قد ألقت بلائمة تلك الحوادث على التوتر الذي يسود المكان.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت كارين: "كما تعلمون جميعا، البيت الأبيض يمكن أن يكون مختلفا وموتّراً للغاية".

وصل كوماندر إلى البيت الأبيض وهو لم يزل بعدُ جرواً في عام

2021





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وكشفت وثائق خاصة بجهاز الخدمة السرية عن تفاصيل لبعض حوادث العضّ التي تورّط فيها كوماندر.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، كتب ضابط في جهاز الخدمة السرية يسرد وقائع إحدى تلك الحوادث قائلا إنه في يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 فقدت السيدة جيل بايدن السيطرة على كوماندر قبل أن يهجم هذا الأخير عليه (الضابط).

وبعد ذلك بأسبوع، كتب ضابط آخر يقول إنه تعرّض للعضّ مرتين.

ويعدّ كوماندر أحد كلبين اثنين تمتلكهما عائلة بايدن. أما الكلب الآخر فهو ميجور، وهو أصغرهما سِناً كما أنه أوّل كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض.

جدير بالذكر أن ميجور هو الآخر تورّط في عدد من حوادث العضّ مع ضبّاط في جهاز الخدمة السريّة.

وكان ميجور قد حصل على تدريب إضافي في عام 2021، وأُرسل ليعيش بعيدا عن البيت الأبيض رفقة أصدقاء عائلة بايدن.

واستضاف البيت الأبيض حيوانات أليفة منذ فترة طويلة، وكان دونالد ترامب الرئيس الأول منذ 100 عام الذي لم يكن يملك كلبا، وقد كشف ترامب عن السبب وراء ذلك قائلا إنه لا يملك الوقت للعناية بكلب.