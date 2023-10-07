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جنبلاط: تحية للمقاتل العربيّ الذي حطم أسطورة التفوّق الإسرائيليّ

10/7/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط في منشور له عبر منصة "إكس"، "التحية لحركة حماس التحية للمقاتل الفلسطيني التحية للمقاتل العربي الذي حطم اسطورة التفوّق الإسرائيلي بالأمس واليوم وفي كل ساعة وفي كل ساحة وفي كل زمن".
يذكر أن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، كان أعلن "بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأضاف في كلمة مسجلة: "خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأوضح أن هذه العملية تأتي في" ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكره للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، ونحث الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر القيادة الداخلية".

وأضاف: "بدأت منظمة حماس عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الاراضي الإسرائيلية".

وتابع: "منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا".

وأشار إلى أن "الجمهور مطالب بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة وسكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل". -وكالات

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