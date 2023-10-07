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نتنياهو: نحن في حالة حرب وليست عملية عسكرية- (فيديو)

10/7/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت،“نحن في حالة حرب”.
وقال في شريط فيديو، نشره على منصات التواصل الاجتماعي:“نحن في حالة حرب، ولسنا في عملية عسكرية”.
وأضاف:“شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير التجمعات السكانية من (الإرهابيين) الذين تسللوا وأمرت بعملية كبيرة: تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق”.
وقالت“هيئة البث الإسرائيلية” إن وزير الدفاع يؤاف غالانت صادق على استدعاء قوات احتياط بعد الإعلان عن الاستعدادات للتعامل مع الوضع كحالة حرب”.

-(وكالات)


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