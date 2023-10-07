عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت)، على ((حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال)).
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، وجه عباس خلال اجتماع قيادي طارئ ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بـ((ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا)).
ودعا عباس إلى ((توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات ابناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين)).
وأطلقت حركة ((حماس))، اليوم، هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم ((طوفان الأقصى)).-(وكالات)
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