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عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

10/7/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت)، على ((حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال)).
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، وجه عباس خلال اجتماع قيادي طارئ ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بـ((ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا)).

ودعا عباس إلى ((توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات ابناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين)).
وأطلقت حركة ((حماس))، اليوم، هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم ((طوفان الأقصى)).-(وكالات)

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