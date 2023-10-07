خبير استراتيجي لـالغد: الكيان الإسرائيلي فشل في استعياب الصدمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أستاذ الدراسات
الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن عبد الله الدعجة إن ما يحدث في
غزة هو ردة فعل طبيعية للشعب الفلسطيني الذي يناضل ويكافح من أجل استقلاله ومن أجل
الحرية والكرامة.
واعتبر الدعجة أن
عملية طوفان الأقصى فاجأت الكيان الإسرائيلي الذي فشل فشلا ذريعا في استقراء
الموقف واستيعاب الصدمة جراء عملية الهجوم الناجح.
وأضاف أن رد المقاومة
الفلسطينية على الكيان المغتصب يأتي نتيجة التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام
بالقرارات الدولية وانتهاكه المستمر للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية.
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