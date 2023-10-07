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خبير استراتيجي لـالغد: الكيان الإسرائيلي فشل في استعياب الصدمة

10/7/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن عبد الله الدعجة إن ما يحدث في غزة هو ردة فعل طبيعية للشعب الفلسطيني الذي يناضل ويكافح من أجل استقلاله ومن أجل الحرية والكرامة.

واعتبر الدعجة أن عملية طوفان الأقصى فاجأت الكيان الإسرائيلي الذي فشل فشلا ذريعا في استقراء الموقف واستيعاب الصدمة جراء عملية الهجوم الناجح.

وأضاف أن رد المقاومة الفلسطينية على الكيان المغتصب يأتي نتيجة التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام بالقرارات الدولية وانتهاكه المستمر للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية.

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