Sunday, 08 October 2023 01:00 GMT

الميثاق الوطني يدعو لوقف التصعيد ويؤكد ان عملية طوفان الأقصى رد فعل متوقع

10/7/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد حزب الميثاق الوطني وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في جميع الاراضي الفلسطينية، ورفضه لكافة اعمال العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال لا سيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة.

وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 30 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني اليوم السبت في محافظة الطفيلة أن عملية طوفان الاقصى نتاج لاعمال الظلم والقتل والأسر التي تمارسها سلطة الاحتلال، ورفضها للسلام، واعطاء الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، منوها الى أن إسرائيل ارتكبت كل ما هو محرم ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية، ومارست أبشع الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا حزب الميثاق الوطني المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته عما تقوم به إسرائيل وامعانها في استمرار الاحتلال، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني الشقيق، وايقاف محاولات التهويد المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مختلف المدن الفلسطينية بشكل عام والقدس الشريف بشكل خاص.

كما أكد الميثاق الوطني دعمه لكافة الجهود التي يبذلها الاردن من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.

MENAFN07102023000072011014ID1107205740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث