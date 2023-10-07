القسام: نخوض معارك على 25 موقعا مع الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة الإسرائيلية، تمكن مقاتلوها وكتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.
وأضافت كتائب القسام في بلاغها العسكري رقم (1) لا يزال مقاتلوها يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة. -(بترا)
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