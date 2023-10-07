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القسام: نخوض معارك على 25 موقعا مع الاحتلال

10/7/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة الإسرائيلية، تمكن مقاتلوها وكتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.
وأضافت كتائب القسام في بلاغها العسكري رقم (1) لا يزال مقاتلوها يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة. -(بترا)

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