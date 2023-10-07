القسام تطلق 150 صاروخا على تل أبيب رداً على قصف البرج السكني - فيديو

القسام تطلق 150 صاروخا على تل أبيب رداً على قصف البرج السكني - فيديو
التاريخ
10/7/2023 2:24:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجهت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً صوب تل أبيب، وذلك رداً على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.
وكان قد انهار برج فلسطين في غزة اليوم بعد تعرضه للقصف من الاحتلال الإسرائيلي.
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