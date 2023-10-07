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القسام تطلق 150 صاروخا على تل أبيب رداً على قصف البرج السكني - فيديو

10/7/2023 2:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وجهت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً صوب تل أبيب، وذلك رداً على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.

وكان قد انهار برج فلسطين في غزة اليوم بعد تعرضه للقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

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