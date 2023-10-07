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بيت الشعر.. المفرق يقيم مهرجانه السنوي الثامن 2023

10/7/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنطلق غدا، فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي الذي يقيمه بيت الشعر، الذي يستمر لمدة أربعة أيام حيث تشتمل فعاليات اليوم الأول التي ستقام في دائرة المكتبة الوطنية على معزوفات لفرقة الحسين للموسيقات، يلي ذلك افتتاح معرض منشورات دائرة الثقافة / الشارقة، ثم حفل توقيع دواوين شعرية للشعراء؛ د. حكمت النوايسة ، د. إيمان عبد الهادي و د. ماجد العبلي.
بعد ذلك تبدأ القراءات الشعرية التي سيقدمها الشعراء؛ محمد سمحان، د. حكمت نوايسة، محمد خضير، مريم ابو نواس ووصفي المزايدة، يعقب ذلك حفل فني تحييه الفنانة كارولين ماضي، في حين يتولى إدارة فعاليات اليوم الأول الدكتور راشد عيسى.
فعاليات اليوم الثاني بعد غد، تبدأ عند الساعة السادسة مساء في دائرة المكتبة الوطنية وتشتمل على حفل توقيع دواوين شعرية للشعراء؛ د. محمد الدلكي، أميمة يوسف وحسام شديفات.
يعقب ذلك قراءات شعرية للشعراء؛ غازي الذيبة، محمود فضيل التل، أميمة يوسف، رشاد رداد ود. عطا الله الحجايا، وتتولى إدارة الأمسية الأديبة عنان محروس.
اليوم الثالث للمهرجان الأربعاء المقبل، تقام فعالياته في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء، عند الساعة السادسة مساء، وتشتمل على حفل توقيع ديوان الشاعر محمد خليف العنزي، ومن ثم قراءات شعرية للشعراء؛ سعيد يعقوب، وردة سعيد، شفيق العطاونة، عبد الرحمن العموش ود. لين حماد، من ثم تقدم فرقة شابات السلط عرضا فنيا، ويدير فعاليات اللقاء الأديب محمد المشايخ.
أما فعاليات اليوم الرابع الخميس المقبل، ستقام في مركز إربد الثقافي عند الساعة السادسة مساء، وتشتمل على قراءات شعرية للشعراء؛ د. حربي المصري، د. عمر العامري، عبد الكريم أبو الشيح، د. علي هصيص واحمد طناش الشطناوي وستكون هناك فقرة فنية للفنان نزار عيسى، في حين يتولى إدارة الفعاليات الصحفي عمر أبو الهيجاء.
وصرح مدير بيت الشعر فيصل السرحان، أن المهرجان للعاط الحالي، يضم نخبة من الشعراء المميزين الذين لهم بصمة جلية في القصيدة الفصيحة ويمثلون مدارس شعرية متعددة، وستكون معنا في حفل الافتتاح فنانة أردنية ونجمة عربية تقدم الفن الملتزم ألا وهي الفنانة كارولين ماضي صاحبة الصوت المميز. كذلك سيتم توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين الذين تمت طباعة دواوينهم ضمن منشورات دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.
كما سيكون هناك معرض مفتوح لمنشورات دائرة الثقافة / الشارقة، والذي سيضم عددا كبيرا من المجلات الثقافية التي تصدرها إمارة الشارقة التي تعنى بكل أنواع الثقافة والفنون.

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