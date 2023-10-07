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خرافة النقد العذري لغسان عبدالخالق: نقد ثقافي بلسان عربي ‎

10/7/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدرت عن دار فضاءات الأردنية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى من كتاب (خرافة النقد العذري.. أدبنا العربي القديم في ضوء منهجنا الثقافي الحديث)، للكاتب والناقد والأكاديمي الأردني الدكتور غسان عبد الخالق.
اشتمل على مقدمة عنوانها: (لماذا نقرأ الأدب العربي القديم من منظور النقد الثقافي الحديث؟)، وخاتمة عنوانها: (ما الفلسفة والفيلسوف المطلوبان؟) فضلا عن 40 مقاربة نقدية مكثفة، لأبرز المفاصل في الأدب العربي القديم، مثل: هل تحالف الشعر والفكر في العصر العباسي؟ ولماذا اختفت دواوين القبائل العربية؟ وهل كان إخوان الصفاء فلاسفة أم سياسيين؟ وهل كان الصعاليك فرسانا اشتراكيين؟ وهل انطلق عنفنا اللغوي من ديوان النقائض؟ وكيف سمحنا لزنديق وشعوبي بتصدر النثر العربي القديم؟.
يتساءل الناقد الدكتور غسان عبد الخالق في مقدمته للكتاب: (هل يستدعي ما جاء في هذا الكتاب أن ندير ظهورنا لأدبنا العربي القديم الذي طالما قدم لنا أو طالما قدمناه بصورة وردية جميلة، وخاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار الشديد – على سبيل المثال لا الحصر – إلى حقيقة أن الراويين الرئيسين لشعرنا القديم ( حماد الراوية وخلف الأحمر)، ليسا أكثر من مغامرين أفاقين، أو إلى حقيقة أن حارسي بوابة نثرنا القديم (ابن المقفع وسهل بن هارون) ليسا أكثر من زنديق وشعوبي؟!).
ويجيب قائلا: "أحسب أن الجواب السديد، يتمثل في ضرورة تفهم هذا التداخل المربك الذي قد يصل حدود الفوضى أحياناً، وفي ضرورة مواجهته بدلا من مواصلة القيام بدفن رؤوسنا في رمال الصور النمطية الوردية الخادعة، لأن هذا التفهم وهذه المواجهة، هما اللذان يمكنهما أن يتكفلا بإنهاء حالة الإنكار العبثي الذي قد يصل بباحث تقليدي، حد الانهيال على معتقدات الجاهليين بالقدح والذم من جهة، وإعلاء المعلقات فوق مستوى التحليل والنقد إلى درجة التقديس من جهة ثانية؛ فأي انفصام وأي ازدواج بعد هذه المفارقة؟!"
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور غسان عبد الخالق: هو ناقد وأكاديمي أردني، يعمل الآن عميدا لكلية الآداب والعلوم التربوية وأستاذًا للأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا، التي التحق بها العام 1996 مدرسا، ثم تدرج بعد ذلك فأصبح مساعدا لعميد الآداب، ثم مساعدا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ثم عميدا لشؤون الطلبة، ثم عميدا لكلية الآداب والفنون. كما ترأس اللجنة المنظمة لمهرجان فيلادلفيا للمسرح الجامعي العربي (2003-2009) واللجنة المنظمة لمؤتمر فيلادلفيا الدولي وهيئة تحرير مجلة فيلادلفيا الثقافية (2012-2019). صدر له حتى الآن ثلاثون كتابًا في الفكر العربي والنقد الأدبي والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية.

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