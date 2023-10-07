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مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

10/7/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏غابي هينسليف‏ - (الغارديان) 2023/10/3
‏مع عدم وجود نهاية للصراع الأوكراني في الأفق، يجب على السياسيين والجمهور ألا يتوانوا عن تأكيد عزمنا على دعم البلد الذي مزقته الحرب‏.
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ما يزال العلم الأزرق والأصفر يرفرف عاليا فوق ساحات المدن والمباني العامة في بريطانيا، في إشارة إلى تضامننا الثابت والدائم مع المجهود الحربي الأوكراني.‏
‏حسنا، ربما من الناحية النظرية، على أي حال؛ لأن المرء يستطيع أن يشعر بالإجهاد الذي يهبط الآن، مثل ضباب الخريف الكثيف الذي يتجمع في قاع الوادي. ثمة نوع من الخدر العام الغريب الذي يخنق بهدوء العاطفة العالية التي صاحبت الأيام الأولى من الحرب. فبالقفز سريعا إلى افتراض أن كييف لن تستطيع الصمود في وجه الجيش الروسي الجبار، تحول الرأي العام البريطاني بشدة نحو ما تبين أنه فكرة غير واقعية بنفس القدر، هي أن أوكرانيا محظوظة يمكن أن تحقق بطريقة ما انتصار داود ضد جالوت على القوة العظمى الصدئة خلال العام الأول. يمكننا أن نتحمل شتاء واحدا من فواتير الغاز الصاروخية بالتأكيد، إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من أجل إحلال السلام في ‏‏أوروبا‏‏. سوى أننا ندخل الآن الشتاء الثاني من عدم الاجتراء على تشغيل التدفئة المركزية. ولم تعد القصص التي تظهر من خط المواجهة تحكي عن المزارعين الأوكرانيين الذين يسحبون بمرح الدبابات الروسية التي تقطعت بها السبل بجراراتهم، وإنما تحكي عن حرب استنزاف طاحنة يمكن أن تستمر لمدة قد تصل إلى عقد من الزمان.‏
‏هذه هي أخطر اللحظات بالنسبة لأوكرانيا التي يشن جنودها هجومًا عسكريًا حاسمًا ويواجه مدنيوها شتاء وحشيا آخر حيث تحاول روسيا تجميدهم للخضوع من خلال مهاجمة بنيتهم التحتية للطاقة. لكنه العزم الغربي، وليس الأوكراني، هو الذي يُظهر أكثر العلامات المقلقة للفتور، حيث يحجم الجمهوريون في الكونغرس ‏‏عن المصادقة على‏‏ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي طلبها جو بايدن، ‏‏والنصر الذي حققه في الانتخابات السلوفاكية الأسبوع الماضي‏‏ شعبوي مؤيد لروسيا يعد بإنهاء دعم بلاده لأوكرانيا. وهنا في بريطانيا، في الوقت نفسه، ذهب رئيس وزراء كان حريصا على إعطاء الرئيس زيلينسكي أي شيء يريده ليأتي في أعقابه صقر اقتصادي غير عاطفي، معروف بمراقبة كل قرش والحرص عليه، تحت ضغط سياسي هائل لتقديم تخفيضات ضريبية.‏
‏من شبه المؤكد إذن أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، قد اختار خطبة الصباح في مؤتمر الحزب الذي يقوده المستشار الحالي، جيريمي هانت -والمراحل الختامية للمفاوضات الجارية وراء الكواليس حول بيان هانت الحاسم في الخريف- للكشف عن أنه كان قد ‏‏طلب من ريشي سوناك‏ مبلغ‏ 2.3 مليار جنيه إسترليني إضافية لأوكرانيا قبل استقالته هذا الصيف. وكتب والاس أنه في الحرب، تكون "أثمن سلعة على الإطلاق هي الأمل"، وكان من واجب بريطانيا الحفاظ على تلك الآمال بتحقيق النصر.‏
في الأحاديث الخاصة، يعرب الساسة البريطانيون عن القلق بشأن حشد الدعم في واشنطن للحرب منذ أوائل الربيع على الأقل، وسط مقاومة متزايدة من اليمين الجمهوري، وشكوك في أن دونالد ترامب سيغلق الصنبور إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ‏‏وقال ترامب للناخبين المحتملين‏‏ في نيو هامبشاير في أيار (مايو)، عندما سئل عما إذا كان سيواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا: "نحن نتخلى عن الكثير من المعدات وليس لدينا ذخيرة لأنفسنا في الوقت الحالي". لكن وجهات نظر مماثلة تتسرب الآن عبر الشجيرات السياسية المنخفضة في بريطانيا أيضا. وقد سأل نايجل فاراج مشاهدي برنامجه على محطة "جي. بي. نيوز" في وقت سابق من هذا العام عما إذا كانت بريطانيا قد أعطت الآن "‏‏الكثير‏‏" لذلك البلد وتخاطر بترك نفسها بلا حماية، على الرغم من أن الهدف الأساسي من تسليح أوكرانيا هو تجنب اضطرار أعضاء "الناتو" إلى الدفاع عن أنفسهم ضد أي شيء قد تختار روسيا المنتصرة القيام به بعد ذلك.‏
‏في حين أن ‏‏أمثال راسل براند‏‏ يروجون لنظريات المؤامرة حول أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وصندوق النقد الدولي في الدوائر الشعبوية اليمينية، فإن فكرة أننا لا نستطيع الاستمرار في دعم أوكرانيا أخذت تجمع الكثير من الزخم. ونشر إيلون ماسك على موقعه الاجتماعي X (تويتر سابقا) يوم الاثنين، فوق صورة معالجة بـ"الفوتوشوب" بدا أنها تسخر من الزعيم الأوكراني: "عندما مرت خمس دقائق لم تطلب فيها مليار دولار كمساعدة".‏
الآن، يجري نشر الفكرة القائلة بأن الأعمال الخيرية يجب أن تبدأ في الداخل، والتي طالما تم استخدامها ككبش نطاح ضد الإنفاق على المساعدات الخارجية، كحجة ضد تقديم المساعدات العسكرية، على الرغم من أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا هو أي شيء سوى أن يكون صدقة: إذا كان ثمة شيء، فإنها أموال التكفير عن الذنب. إن لدى حلفاء أوكرانيا مصلحة وجودية في وقف العدوان الروسي في أوروبا، لكنهم لا يريدون المخاطرة بحياة جنودهم، ولذلك تم إقناعهم بدلا من ذلك بإخراج دفتر الشيكات –سواء من أجل الأسلحة أو لاستيعاب الآثار التي يرتبها على اقتصاداتهم ارتفاع أسعار النفط والغاز. كانت تلك هي الصفقة غير المكتوبة، لكن والاس ليس وحده الذي يخشى على ما يبدو من أنها قد تشرع في الانهيار مع ازدياد صعوبة الأوضاع. ويحب أعضاء حزب المحافظين بعضا من الضجيج الوطني عالي الصوت في الدفاع عن المساعدات خلال مؤتمرهم. ولكن إذا كان عليهم أن يختاروا بين التخفيضات الضريبية في الوطن ودعم حرب شخص آخر في الخارج -حسنًا، هل ترهن مستقبل أوروبا على النتيجة؟‏
‏كتب والاس في صحيفة الديلي تلغراف: "لدينا فرصة للمساعدة في إنهاء هذا. إن الجيش الروسي يتصدع". ولكن، ربما فقط إذا لم تتصدع السياسة الغربية أولاً.‏

*غابي هينسليف Gaby Hinsliff: كاتبة عمود في صحيفة "الغارديان".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: As the war in Ukraine grinds on, western support is beginning to crack

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