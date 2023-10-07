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لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

10/7/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جون سوبيل – (إندبندنت عربية) 2023/10/4

بينما يتصارع منافسوه للحصول على ترشيح جمهوري لن يفوزوا به، يفعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كل ما يلزم لتأمين الحصول على ترشيح حزبه.
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في أسبوع شهد إعلان أحد القضاة أن دونالد ترامب ارتكب عملية احتيال بمليارات الدولارات، تبرز قاعدة ذهبية واحدة: لا تجعل السيرك يشتت انتباهك. بينما تتجه أنظارك إلى المحاكم –أو إلى المشهد الجمهوري الثاني غير المهيأ للنقاش– كان ترامب عاكفا على إعادة كتابة قواعد السياسة الأميركية مرة أخرى في محاولته الوصول ثانية إلى البيت الأبيض.
خلال حملة العام 2016، كنت أغطي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ووجدت نفسي في ولاية أيوا المكسوة بالثلوج، حيث كان من المقرر –على غير توقع- أن يتحدث ترامب في كنيسة إنجيلية ضخمة.
وقد صادفت ابنه، دون الابن، هناك، وتحدثنا وقال أن ما ينبغي أن يفهمه الناس عن والده هو أنه "كان مجرد عامل عادي (توقف لغرض خلق الإثارة) –وإنما برصيد مصرفي أفضل قليلا". وقد تذكرتُ ذلك الحوار هذا الأسبوع، عندما رأيت ترامب خارج ديترويت، ميشيغان، وهو يزور مصنعا لقطع غيار السيارات حيث تُنفذ نقابة عمال السيارات إضرابا كبيرا للغاية. والآن، تحملوني قليلا؛ هناك مشكلة صغيرة أو اثنتين هنا. لم يكن اتحاد العمال يمثل المصنع الذي يزوره، وهناك اقتراحات بأن بعض الحاضرين جلبتهم ودفعت لهم حملة ترامب للتنكر كما لو كانوا عمالا نقابيين. ولكن دعونا نتجاوز هذه النقطة.
النقطة المهمة هي أن ترامب اختار المناطق الصناعية الراكدة اقتصاديا في الولايات المتحدة بدلا من المناطق المزدهرة، حيث كان النقاش الجمهوري الثاني يجري في مكتبة رونالد ريغان. إنه أمر مهم.
يتقدم ترامب الآن أبعد وأبعد عن مواقع منافسيه الجمهوريين لترشيح الحزب الذي ركز على خوض الانتخابات العامة –بعد 14 شهرا كاملة. وهو ذكي في ذلك بشكل مخيف قياسا بالعديد من الديمقراطيين والجمهوريين المناهضين له.
طوال الوقت الذي كنت فيه بواشنطن، لم تنخرط إدارة بايدن في أي نوع من الدراما النفسية الأخيرة بشأن ترامب. كانوا يخبروننا بجدية بأن بايدن منشغل للغاية في إدارة البلاد إلى درجة أنه لا يلاحظ أي شيء عن الاضطرابات العنيفة التي أثارها سلفه.
ولكن هذا الأسبوع، أعلن ترامب أنه سيتوجه إلى ولاية ميتشيغان المهمة التي تتأرجح فيها أصوات الناخبين– فاز ترامب فيها في العام 2016؛ بينما فاز بايدن العام 2020. ولذلك، أعلن الرئيس أنه سيزور أيضا عمال السيارات المضربين ويقدم لهم الدعم. كما نشر فريق بايدن إعلانا تلفزيونيا يشرح فيه لماذا كان بايدن صديقا لعمال أميركا العاديين أكثر من ترامب. هذه هي الأشياء التي يتوقعها المرء بعد بضعة أشهر من الانتخابات.
مساء الخميس، كان الرئيس في أريزونا (ولاية أخرى مهمة تتأرجح فيها أصوات الناخبين)، حيث وجه انتقادات لاذعة إلى دونالد ترامب لأنه لا يحترم الدستور ومستبد خطير. وهذا كثير للتظاهر بأن ترامب غير موجود.
التقليد في السياسة الأميركية هو أنك تبذل قصارى جهودك، في موسم الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، للفوز بقاعدة الناخبين: مثل انتقاد القضايا الجدلية في ما يتعلق بالإجهاض والهجرة ودعم الأسلحة –أي جميع القضايا الساخنة. وبمجرد حصولك على الترشيح، ستنتقل بجنون إلى الوسط لكي تكسب المستقلين والناخبين المتذبذبين وما شابه.
تماما كما نشعر بالقلق من ظاهرة الاحتباس الحراري عندما تظهر قطرات الثلج والنرجس بشكل غير عملي وغير طبيعي في وقت مبكر في حدائقنا، كذلك نشعر في أميركا بأن موسم الانتخابات العامة قد بدأ في وقت مبكر جداً.
كان هذا هو السبب وراء زيارة ترامب إلى ديترويت في الأسبوع الماضي. وهناك مجال سياسي مهم آخر أيضاً، وهو قضية الإجهاض. ومن الجدير بالملاحظة أن دونالد ترامب عيّن خلال فترة رئاسته ثلاثة قضاة محافظين للغاية في المحكمة العليا، والذين كان لهم دور فعال في قلب مفاعيل قضية "رو ضد وايد". وكان يصرخ –بشكل مبرر– بأن كل ذلك انقلب بفضله رأساً على عقب (تعديل القانون لفرض قيود على الإجهاض).
ومع ذلك، تبين أن هذا العمل لا يحظى بشعبية كبيرة، وأنه مكلف سياسياً للجمهوريين، على الرغم من أنه كان الهاجس الدائم لليمين المسيحي على مدى عقود. لكن مسألة الإجهاض لم تكن أبداً اعتقاداً أساسياً بالنسبة لدونالد ترامب؛ كان دونالد ترامب هو الاعتقاد الأساسي الوحيد لدونالد ترامب.
وهكذا هاجم بشدة الولايات التي تقترح سن قوانين لجعل الإجهاض مستحيلاً إلى حد ما. وأقرت ولاية فلوريدا قانونا يجعل الإجهاض غير قانوني بعد ستة أسابيع –بالطبع، لا تكون لدى العديد من النساء خلال ستة أسابيع أي فكرة عن احتمال حملهن. وقال ترامب، في ما أثار ذعر الجماعات اليمينية، أن الحظر لمدة ستة أسابيع هو "شيء فظيع وخطأ فظيع".
لا تفعل هذا إذا كنت تريد ترشيح حزبك
كانت هذه سياسات ماكرة ومحسوبة. وقد أظهر استطلاع للرأي –أُجري لمصلحة محطة "إيه. بي. سي" وصحيفة "الواشنطن بوست"– أن هناك جناحاً مذعوراً في الحزب الديمقراطي يسعى إلى العثور على مخرج من هذا الموقف. وسجل استطلاع الرأي تسع نقاط إضافية لترامب في منافسة محتدمة مع بايدن.
من الممكن – بل من المرجح– أن يكون الناتج غير مألوف، ولكن إذا كنتم ترغبون في منع ترامب من الفوز بولاية ثانية مع كل الفوضى التي يمكن أن تترتب على ذلك، فإن التقاعس ليس خيارا، وربما كان هذا هو السبب في أن إدارة بايدن تأخذ تهديد ترامب على محمل الجد.
كل ذلك جعل مناظرة الحزب الجمهوري الثانية تبدو وكأنها عرض جانبي للأشخاص غير المؤهلين الذين لن يفلحوا أبداً. وقد تحدث الأشخاص السبعة على خشبة المسرح مع بعضهم البعض، وفقد مذيعو محطة "فوكس" السيطرة، وأظن أن أجزاء كبيرة من جمهور التلفاز تحولوا إلى قنوات أخرى للهروب من كل هذا النشاز. كانت في المناظرة كل الإثارة والتوتر والدراما التي نشاهدها في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الأدوار النهائية لكأس العالم، التي تدور بين الخاسرين في نصف النهائي -وهو ما يعني فعليا، لا شيء على الإطلاق.
يحدث كل هذا بينما وجد قاضٍ في نيويورك الأسبوع الماضي أن دونالد ترامب وأبناءه ارتكبوا عمليات احتيال على مدى سنوات عدة، مما أدى إلى تضخيم مفتعل لقيمة فنادقه وملاعب الغولف الغولف التي يمتلكها من أجل تيسير اقتراض المال بأسعار فائدة أرخص. وفي حين يعيد ترامب كتابة الموسم السياسي، يبدو أنه ما يزال يتمتع بقدرة خارقة على تحدي قوانين الجاذبية السياسية.

*جون سوبيل Jon Sopel: مذيع وصحفي ومراسل ومقدم برامج تلفزيونية من المملكة المتحدة.

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