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البونابرتية تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

10/7/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏سايمون تايلور‏ - (ريسبونسيبل ستيتكرافت) 2023/9/20
هل تفعل الولايات المتحدة ما يكفي لضمان أن المساعدات الأمنية لا تزيد المشكلة سوءا؟‏
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‏عندما قام نابليون بونابرت بتنفيذ انقلاب للإطاحة بحكومة "المديرية" المدنية في فرنسا‏‏، برر أفعاله بأنها ضرورية لإنقاذ "روح الثورة". كان على الجيش، في رأي نابليون، التزام رسمي بالدفاع عن الأمة ضد التهديدات في الداخل والخارج على حد سواء.‏
بعد ذلك أصبحت فكرة أن للجيش، بصفته حارسا للروح الوطنية، الحق في الاستيلاء على سلطة الدولة، يُعرف بـ"البونابرتية". ويؤكد هذا الاعتقاد الراسخ والمستمر على ما يبدو في بعض الجيوش في أفريقيا على الحاجة إلى إجراء الإصلاح الشامل.‏
‏يمكن للأنظمة العسكرية أن ‏‏ترى نفسها‏‏ أفضل في الحكم من المدنيين. وتقف البساطة في تنفيذ الأوامر بكفاءة لدى الجيش في تناقض صارخ مع إجراءات البيروقراطية التي تبدو بلا نهاية، والتي يعوقها عدم الكفاءة والفساد لدى المدنيين. وفي الأزمات حيث تؤدي السياسة إلى مآزق في تقديم الخدمات، يمكن أن لعرض الجيش على أنه "فوق السياسة" أن يساعده في الاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها في الدول الهشة.‏
على الرغم من ‏‏الخطاب المناهض لفرنسا‏‏ الذي يتبناه قادة الانقلاب في أفريقيا، إلا أن العديد منهم يستحضرون هذه الروح البونابرتية في العمل من أجل "إنقاذ" الدولة. وعندما بدأت الثورة الفرنسية تأكل نفسها في عهد "حكم الإرهاب"، كانت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الثورة بالنسبة لنابليون هي أن يقوم المدافعون عنها بإسقاط القيادة المدنية بالقوة.‏
‏ولم يكن هذا حدثا فرديا. لطالما فرض الجيش الفرنسي عدة مرات خلال ‏‏القرنين 19 و20‏‏ تغييرات جذرية في بينية الدولة كلما تم تحدي "الروح الوطنية". وعلاوة على ذلك، شكلت البونابرتية جزءا مهما من التكوين العسكري في مستعمرات فرنسا أيضا، وخاصة في أفريقيا.‏
المشكلة مع البونابرتية هي أنها قوضت إلى حد كبير محاولات إضفاء الطابع المهني على عمل قوات الأمن. عندما نتحدث عن جنود محترفين -خارج بيئة استعمارية (سابقة)- فإننا نعني جنديا مدربا يقبل ب‏‏السلطة المدنية ويدافع عنها‏‏ بكل سرور. وقد أصبح مثل هذا الوضع اليوم أمرا مفروغا منه لدرجة أننا لا نقدر دائما مدى ضرورة ذلك لبناء ديمقراطية مزدهرة.‏
‏إذا كان الجيش يرى نفسه أفضل، أو أكثر كفاءة، أو أقل عرضة للخطأ بطريقة ما من الحكومة المدنية، فإن خطر البونابرتية يمكن أن يستمر بغض النظر عن مدى كفاءة تدريب العسكريين. وقد يؤدي تدريب الولايات المتحدة للضباط، ‏‏مثل أولئك في النيجر‏‏، عن غير قصد إلى زرع ثقة متزايدة في ضباط الجيش بشأن كفاءتهم، مما يزيد بالتالي من خطر استيلائهم على السلطة.‏
‏يستشهد الضباط الذين يقودون الانقلابات في النيجر ‏‏والغابون‏‏ بالسوء المستمر للحكم المدني، والذي ساعده إلى حد كبير استمرار الهيمنة الفرنسية على السياسات السياسية والاقتصادية الداخلية في كلا البلدين، كمبرر أساسي لتدخلهم. وهم يقدمون أنفسهم على أنهم يعملون من أجل المصالح الفضلى للدول التي يُقصد من وجودهم، اسميًا، حمايتها. وبذلك يكون الاستيلاء على السلطة بانتزاعها من المدنيين غير الأكفياء مجرد استمرار لأدائهم واجبهم.‏
‏تؤشر مشاهد الحشود التي تحتفل‏‏ بالإطاحة بالدكتاتوريات التي حكمت عقودا من الزمان على قدر من الشرعية على الأقل لتصرفات الجيش في الغابون. وقد برر العديد من قادة الانقلاب في جميع أنحاء أفريقيا أفعالهم بسوء الحكم الواضح للحكومات المدنية. ولكن، في كل سيناريو تقريبا، أصبح قادة الانقلاب مجرد ديكتاتوريين جدد فحسب. وتحاكي هذه الإجراءات بقدر أكبر استيلاء نابليون على السلطة في بلده، على الرغم من أن القليل من الانقلابيين العسكريين أعلنوا ذلك بصراحة صارخة مثلما فعل ‏‏جان بيدل بوكاسا‏‏ في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي أعلن نفسه إمبراطورا في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1977.‏
ليست البونابرتية مشكلة فرنكوفونية فقط، وإنما يمكن أن توجد في أي دولة ذات مؤسسات ديمقراطية ضعيفة. في حالتي زيمبابوي ومصر، وعلى الرغم من الواجهة المدنية، ما تزال روح البونابرتية باقية. وبالنسبة لكلتا الدولتين، كان الجيش منذ فترة طويلة هو ‏‏المصدر الحقيقي‏‏ لسلطة الدولة.‏
‏وليست انتخابات زمبابوي سوى مجرد إجراء شكلي وتقليد سياسي أكثر من كونها أي جهد جوهري لتغيير السلطة المدنية. وبصرف النظر عن النوبة الوجيزة التي تخلى فيها الجيش المصري عن السلطة لجماعة الإخوان المسلمين في العام 2012، فإن القيادة المدنية تخدم بما يرضي الجيش، وليس الناخبين. وعندما ‏‏شعر الجيش بأن مصر أصبحت في خطر تحت قيادة ‏‏جماعة الإخوان المسلمين، تصرف لإنقاذ الدولة من خلال استعادة السلطة، في ما كان عملا بونابارتيا مثاليا.‏
‏كان ‏‏الانقلاب‏‏ الذي أطاح بعمر البشير في السودان أيضا مثالا مشابها لجيش يعمل على تغيير القيادة المدنية أثناء الأزمة. ومع ذلك، يشير الاقتتال الداخلي الحالي بين كبار الضباط هناك إلى مسألة مختلفة تماما. من الخطأ في الواقع إلإشارة إلى دول مثل السودان على أنها "ضعيفة". بدلا من ذلك، تكمن المشكلة في حقيقة أن الدولة قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بالجوانب الأخرى للمجتمع، وخاصة الاقتصاد.‏
إن مثل هذه الدول هي بمثابة "‏‏اللعبة الوحيدة في المدينة"‏‏ من حيث تحقيق المرونة، والدخل، والأمن الأساسي. وفي العادة، تصبح المعارك حول من يسيطر على الدولة عنيفة للغاية بسبب النقص في الخيارات. وما دامت القطاعات الأخرى متخلفة، فإن مخاطر الانقلابات ستستمر. وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من غير المجدي الاستثمار أكثر من اللازم في الجيوش، وجعل سيطرة الجيش على السلطة أكثر إغواء.‏
ثمة خطوات يمكن أن يتخذها "الاتحاد الأفريقي" والهيئات الدولية الأخرى في إطار النضال ضد البونابرتية. الأولى تتعلق بـ"إعلان لومي" الذي أصدره "الاتحاد الأفريقي" في العام 2000، والذي أرسى عُرفا ضد التغييرات غير الدستورية في النظام بالنص على أن أي تغييرات دستورية إضافية في الحكومة تشكل أساسًا للتعليق الفوري لعضوية الدولة. وعلى مستوى الممارسة، كان هذا الالتزام بعيدًا عن الرسوخ، حيث قدم "الاتحاد الأفريقي" العديد من الاستثناءات على مر السنين.‏
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق عقوبات أكثر صرامة، لا سيما في شكل تفعيل "إصلاح قطاع الأمن" كعمليات ضرورية للعودة إلى عضوية "الاتحاد".‏
‏يستلزم إصلاح قطاع الأمن إجراء إصلاح شامل ‏‏لمؤسسات ذات الصلة في الدولة‏‏. ولا يقتصر قطاع الأمن على الجيش فحسب، بل يشمل أيضًا أجهزة الشرطة والقضاء وأي أجهزة استخباراتية. والأهم من ذلك أن إصلاح قطاع الأمن يتطلب أكثر من مجرد تحسين التدريب، كما تُظهر حالتا النيجر ‏‏وبوركينا فاسو‏‏. وهنا تكمن مشكلة الحكم العسكري وتعزيز الديمقراطيات، حيث الهيئة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إعادة هيكلة الجيش هي المؤسسة العسكرية نفسها.‏
باستثناء المثال المضاد الغريب، نادرًا ما تحققت الوعود بالديمقراطية التي يبذلها ضباط الجيش. وحتى في الحالات شهدت إجراء انتخابات، ظل الجيش يحتفظ بنفوذ مفرط على القيادة المدنية، وبقي خطر تنفيذ الانقلابات في المستقبل قائما على الدوام.‏
‏ليس إصلاح قطاع الأمن رخيصا ولا سهل التنفيذ بما يكفي. ويتمثل أحد أهم العوامل في إعادة كتابة دستور يتمتع بقوة قضائية كافية لضمان أن تكون لدى الهيئة التشريعية المنتخبة السلطة النهائية على جميع قوات الأمن. ويجب أن يؤدي القيام بذلك إلى وضع نهاية للبونابرتية في الجيش واستنتاج العسكر أنهم ليسوا المدافعين الوحيدين أو النهائيين عن الأمة.‏
‏غالبًا ما يُنظر إلى الاندفاع نحو إجراء انتخابات بعد الانقلابات على أنه عمل من أعمال حسن النية من جهة قادة الانقلاب يقصد إعادة البلاد إلى الديمقراطية. ومع ذلك، لا تعني الديمقراطية إجراء انتخابات فحسب، وإنما تحتوي الديمقراطية على مجموعة من القيم، بما في ذلك الإشراف المدني على الحكم وتنظيم وضبط جميع القوى القسرية في الدولة.‏
‏يحتاج كل جندي إلى التثقيف حول أهمية القيادة المدنية لأن المدنيين يغلب أن يعرفوا ما هو في مصلحة السكان المدنيين أكثر من الجنرالات. وسوف يؤدي تلقي التدريب العسكري على يد خبراء أجانب من دون تدريب تكميلي على الديمقراطية، كما تثبت حالة النيجر، إلى نتائج عكسية لأهداف المهمة الشاملة المتمثلة في مكافحة التمرد الإسلاموي. ويقال إن التدريب العسكري الأميركي في الخارج يتضمن تعليمات ‏‏حول حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.‏
‏في حين أن سياسة الولايات المتحدة هي الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية للدولة المعنية في أعقاب الانقلابات، إلا أنه لم يتم تطبيق هذه السياسة ‏دائمًا بالصرامة اللازمة‏‏، وقد يكون التطبيق الأكثر صرامة أكثر فعالية على المدى الطويل. وتثير هذه الانقلابات الأخيرة السؤال الصعب حول فعالية الديمقراطية والتدريب على حقوق الإنسان للجيوش التي من الواضح أنها غير متقبلة لهذه الرسالة.‏
لقد ‏حاول لويس نابليون بونابرت الإطاحة بحكومة مدنية كما فعل عمّه الأكثر شهرة في العام 1851. وكان هذا الاستيلاء الأكثر تهوراً على السلطة قد دفع ‏‏كارل ماركس إلى قوله، مازحًا، بأن "التاريخ يعيد نفسه، أول مرة كمأساة، والثانية كمهزلة".‏‏ وما لم يتم تعلم الدروس الصحيحة، فإن البونابرتية الكامنة في الجيوش الأفريقية سوف تواصل عرض مأساة الحكم العسكري.‏
*د. ‏سايمون تايلور‏ Simon Taylor: باحث في جامعة نورث ويست بجنوب إفريقيا. كان سابقا مسؤولاً كبيرًا في السلك الدبلوماسي في إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، وحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة سانت أندروز.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: 'Bonapartism' infects, leads to military coups in Africa

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