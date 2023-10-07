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وفاة أربعيني إثر تعرضه للسقوط في الكرك

10/7/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي اليوم السبت أربعيني في منطقة المرج الواقعة وسط محافطة الكرك إثر تعرضه للسقوط من ارتفاع أربعة طوابق.
وقال مدير طب إقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالة وصلت إلى مستشفى الأمير على بن الحسين العسكري بواسطة الدفاع المدني، وكان بحالة فقدان تام للوعي واجريت له الإجراءات الطبية اللازمة إلا أنه فارق الحياة. وأشار إلى أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن تهتك أحشاء الصدر والبطن والناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض.

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