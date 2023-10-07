وفاة أربعيني إثر تعرضه للسقوط في الكرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي اليوم السبت أربعيني في منطقة المرج الواقعة وسط محافطة الكرك إثر تعرضه للسقوط من ارتفاع أربعة طوابق.
وقال مدير طب إقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالة وصلت إلى مستشفى الأمير على بن الحسين العسكري بواسطة الدفاع المدني، وكان بحالة فقدان تام للوعي واجريت له الإجراءات الطبية اللازمة إلا أنه فارق الحياة. وأشار إلى أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن تهتك أحشاء الصدر والبطن والناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض.
MENAFN07102023000072011014ID1107205731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.