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أنساك ده كلام

10/7/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم الأهلي درسا عميقا في كيفية التعامل مع المباريات الكبرى، واحترام المنافس، وكان الرد الأهلاوي على تيفو منافسه التقليدي الاتحاد، الذي حمل جملة هل تتذكرني، بتكريس قلعة الكؤوس عقدته للعميد وتفوقه على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ونجح مدرب الراقي، الألماني ماتياس يايسله في التفوق تكتيكيا وبجدارة على نظيره مدرب النمور، البرتغالي نونو سانتو، وفاجأه بأسلوب مختلف وتفوق عليه بذات الأسلوب الذي كان يتبعه المدرب البرتغالي في أغلب المباريات وتحديدا في الموسم الماضي الذي توج فيه العميد بطلا للدوري وكأس السوبر السعودي.

تتذكرني وأتذكرك
سبقت جماهير الاتحاد الديربي بتيفو حمل جملة هل تتذكرني، وكذلك حمل لافتات رسم عليها نظارات شمسية، في إشارة إلى أن الأهلي غادر إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي، وهو عمل لم يكن فيه أي احترام للمنافس، مما زاد من حماسة لاعبي الأهلي ليقدموا أفضل وأقوى ما لديهم، وكان الرد الأهلاوي انتصارا قويا ومثيرا، ليكتب المركز الإعلامي لقلعة الكؤوس على حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي X ((أتذكرك)).
عقدة الجوهرة

كرس الأهلي عقدته لجاره على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، محققًا انتصاره الثامن على منافسه التقليدي على أرضية الإستاد الذي دشن نهاية موسم 2014، مقابل فوز يتيم للعميد في الدوري وآخر في كأس ولي العهد، و5 تعادلات.
ورفع الأهلي عدد انتصاراته على الاتحاد في عهد المحترفين إلى 12 مرة مقابل 9 مرات للاتحاد، فيما حضر التعادل 8 مرات.
والأهم لدى الأهلاويين أن فريقهم وضع حدًا لعثراته في آخر جولتين بالخسارة أمام النصر والتعادل أمام الاتفاق، كما أن الراقي أوقف هيمنة جارة على نتائج مباريات الديربي في آخر موسمين قبل هبوطه إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وهو الانتصار الأول للأهلي على غريمه منذ الانتصار في مباراة الدور الثاني لموسم 2020، وتحديدا في أغسطس 2019، أي قبل 38 شهرا، بنتيجة 2 /1، تواجه بعدها الفريقان في 4 ديربيات، كسب الاتحاد ثلاثة منها، وانتهى الرابع بالتعادل.
مفاجأة تكتيكية

باغت مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله نظيره مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، بالزج باللاعب فراس البريكان أساسيا لأول مرة في الجانب الهجومي كسلاح غامض، كما منح كيسيه بعض المهام خاصة في الشق الأمامي، بينما تولى محمد المجحد أدوارا دفاعية خالصة في الوسط الأهلاوي.
وفي الشوط الثاني اعتمد يايسله على أسلوب الاتحاد الذي كان ينهجه مدربه الموسم الماضي، وهو إغلاق المساحات والاعتماد على الهجوم المرتد السريع، ونجح في ذلك خصوصا في ظل الأداء الفردي للاعبي العميد.
- تيفو الاتحاد كان مستفزا والرد الأهلاوي كان قاسيا
- قلعة الكؤوس كرس عقدة الجوهرة للاتحاد في الديربي
- 8 انتصارات أهلاوية في الديربي بالجوهرة
- 12 انتصارا لقلعة الكؤوس في الديربي بعهد المحترفين
- 9 مرات خسر الراقي فيها الديربي منذ انطلاقة دوري المحترفين
- 5 تعادلات جمعت الفريقين بعهد دوري المحترفين الذي بدأ موسم 2009
- يايسله فاجأ الاتحاد بأسلوب فني مختلف

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