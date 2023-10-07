أنساك ده كلام

(MENAFN
- Al Watan) قدم الأهلي درسا عميقا في كيفية التعامل مع المباريات الكبرى، واحترام المنافس، وكان الرد الأهلاوي على تيفو منافسه التقليدي الاتحاد، الذي حمل جملة هل تتذكرني، بتكريس قلعة الكؤوس عقدته للعميد وتفوقه على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ونجح مدرب الراقي، الألماني ماتياس يايسله في التفوق تكتيكيا وبجدارة على نظيره مدرب النمور، البرتغالي نونو سانتو، وفاجأه بأسلوب مختلف وتفوق عليه بذات الأسلوب الذي كان يتبعه المدرب البرتغالي في أغلب المباريات وتحديدا في الموسم الماضي الذي توج فيه العميد بطلا للدوري وكأس السوبر السعودي.
تتذكرني وأتذكرك
سبقت جماهير الاتحاد الديربي بتيفو حمل جملة هل تتذكرني، وكذلك حمل لافتات رسم عليها نظارات شمسية، في إشارة إلى أن الأهلي غادر إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي، وهو عمل لم يكن فيه أي احترام للمنافس، مما زاد من حماسة لاعبي الأهلي ليقدموا أفضل وأقوى ما لديهم، وكان الرد الأهلاوي انتصارا قويا ومثيرا، ليكتب المركز الإعلامي لقلعة الكؤوس على حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي X ((أتذكرك)).
عقدة الجوهرة
كرس الأهلي عقدته لجاره على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، محققًا انتصاره الثامن على منافسه التقليدي على أرضية الإستاد الذي دشن نهاية موسم 2014، مقابل فوز يتيم للعميد في الدوري وآخر في كأس ولي العهد، و5 تعادلات.
ورفع الأهلي عدد انتصاراته على الاتحاد في عهد المحترفين إلى 12 مرة مقابل 9 مرات للاتحاد، فيما حضر التعادل 8 مرات.
والأهم لدى الأهلاويين أن فريقهم وضع حدًا لعثراته في آخر جولتين بالخسارة أمام النصر والتعادل أمام الاتفاق، كما أن الراقي أوقف هيمنة جارة على نتائج مباريات الديربي في آخر موسمين قبل هبوطه إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وهو الانتصار الأول للأهلي على غريمه منذ الانتصار في مباراة الدور الثاني لموسم 2020، وتحديدا في أغسطس 2019، أي قبل 38 شهرا، بنتيجة 2 /1، تواجه بعدها الفريقان في 4 ديربيات، كسب الاتحاد ثلاثة منها، وانتهى الرابع بالتعادل.
مفاجأة تكتيكية
باغت مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله نظيره مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، بالزج باللاعب فراس البريكان أساسيا لأول مرة في الجانب الهجومي كسلاح غامض، كما منح كيسيه بعض المهام خاصة في الشق الأمامي، بينما تولى محمد المجحد أدوارا دفاعية خالصة في الوسط الأهلاوي.
وفي الشوط الثاني اعتمد يايسله على أسلوب الاتحاد الذي كان ينهجه مدربه الموسم الماضي، وهو إغلاق المساحات والاعتماد على الهجوم المرتد السريع، ونجح في ذلك خصوصا في ظل الأداء الفردي للاعبي العميد.
- تيفو الاتحاد كان مستفزا والرد الأهلاوي كان قاسيا
- قلعة الكؤوس كرس عقدة الجوهرة للاتحاد في الديربي
- 8 انتصارات أهلاوية في الديربي بالجوهرة
- 12 انتصارا لقلعة الكؤوس في الديربي بعهد المحترفين
- 9 مرات خسر الراقي فيها الديربي منذ انطلاقة دوري المحترفين
- 5 تعادلات جمعت الفريقين بعهد دوري المحترفين الذي بدأ موسم 2009
- يايسله فاجأ الاتحاد بأسلوب فني مختلف
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