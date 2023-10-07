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التيفو خروج عن المستطيل الأخضر

10/7/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شغل الاتحاد والنصر نفسيهما قبل مواجهتي الأهلي وأبها، اللتين جاءتا لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين بالتجهيز للتيفو الذي سيقدمه جماهير الناديين قبل بدء المواجهتين، ولم يتفرغ القائمون على العميد والعالمي لتجهيز فريقيهما للمواجهتين، مما أدى إلى خروج التفكير في جلب النقاط إلى خارج المستطيل الأخضر.
فالنصر سبق موقعة أبها التي خرج منها العالمي خاسرا نقطتين بتعادل الفريقين 2 /2، بعد أن كان فارس نجد متقدما 2 /صفر، بتيفو حمل جملة BOOM، ليتسقبل هدفا صاروخيا في آخر دقائق الوقت بدل الضائع من اللقاء.
فيما سبق الاتحاد ديربي جدة الذي جمعه بمنافسه التقليدي الأهلي بتيفو حمل جملة REMEMBR "تتذكرني" فكان جواب الأهلاويين الانتصار وحسم الديربي لمصلحتهم، ليثبت ما حدث أن نقاط المباريات والانتصارات لا تجلب بالتيفو بل تجلب بالعطاء والتركيز داخل المستطيل الأخضر.

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