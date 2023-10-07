التيفو خروج عن المستطيل الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) شغل الاتحاد والنصر نفسيهما قبل مواجهتي الأهلي وأبها، اللتين جاءتا لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين بالتجهيز للتيفو الذي سيقدمه جماهير الناديين قبل بدء المواجهتين، ولم يتفرغ القائمون على العميد والعالمي لتجهيز فريقيهما للمواجهتين، مما أدى إلى خروج التفكير في جلب النقاط إلى خارج المستطيل الأخضر.
فالنصر سبق موقعة أبها التي خرج منها العالمي خاسرا نقطتين بتعادل الفريقين 2 /2، بعد أن كان فارس نجد متقدما 2 /صفر، بتيفو حمل جملة BOOM، ليتسقبل هدفا صاروخيا في آخر دقائق الوقت بدل الضائع من اللقاء.
فيما سبق الاتحاد ديربي جدة الذي جمعه بمنافسه التقليدي الأهلي بتيفو حمل جملة REMEMBR "تتذكرني" فكان جواب الأهلاويين الانتصار وحسم الديربي لمصلحتهم، ليثبت ما حدث أن نقاط المباريات والانتصارات لا تجلب بالتيفو بل تجلب بالعطاء والتركيز داخل المستطيل الأخضر.
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