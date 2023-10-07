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التعرض للمواد الكيميائية يؤخر بلوغ الإناث

10/7/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن التعرض المستمر لمادة PFAS، المعروفة باسم ((المواد الكيميائية الأبدية))، قد يؤخر سن البلوغ لدى الفتيات الصغيرات. وأوضح فريق من كلية الطب بجامعة سينسيناتي أن بدء البلوغ في وقت لاحق من الحياة يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية مثل زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وأمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية.
وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، الدكتورة سوزان بيني، في بيان جامعي: ((البلوغ هو نافذة القابلية للتأثر))، مضيفة: ((التعرض البيئي خلال فترة البلوغ، وليس فقط لـPFAS، بل أي شيء آخر، لديه احتمال أكبر لتأثير صحي طويل المدى. ما فعله هؤلاء هو توسيع نافذة القابلية للتأثر، وجعلهم أكثر عرضة للخطر فترة أطول من الزمن)).
يعد هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يتتبع دور بعض الهرمونات خلال تأخر البلوغ، وكيفية تأثير PFAS عليها، حيث تابع الباحثون صحة 823 فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و8 أعوام، وأجروا فحوص كل 6 - 12 شهرًا، لمعرفة متى ظهرت عليهن علامات البلوغ للمرة الأولى، بما في ذلك نمو شعر العانة وتطور الثدي.
وبشكل عام، تعرضت 85 % من الفتيات لمستويات قابلة للقياس من PFAS، وهذه المواد الكيميائية موجودة في كل مكان بالمجتمع، وتنطلق من كل شيء، بدءًا من زجاجات المياه البلاستيكية حتى أغلفة المواد الغذائية. وبالنسبة للفتيات اللاتي تعرضن بشكل مستمر، لاحظ الباحثون انخفاضا في الهرمونات، وهو ما قد يفسر سبب وصول هؤلاء الفتيات إلى سن البلوغ بعد خمسة أو ستة أشهر من المتوسط.
نتائج الدراسة
وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة ((آفاق الصحة البيئية))، أن الفتيات اللاتي يتعرضن لـPFAS يتأخر سن البلوغ لديهن خمسة أو ستة أشهر في المتوسط، وهناك بعض الفتيات يتأخر البلوغ لديهن أكثر بكثير، والبعض الآخر لم يتأخر على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، كانت النتيجة المثيرة للقلق هي أن أكثر من 99 % من الفتيات أظهرن مستويات من حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA)، وهي مجموعة من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان ونمو الطفل.
وبيّنت بيني: ((يعود الدليل على خطورة PFAS إلى الثمانينيات، عندما كان الكيميائيون يجرون بالدراسات، ولاحظوا أن PFAS لها التركيب الكيميائي نفسه مثل المواد الكيميائية الخطيرة الأخرى، وقد أبلغوا عن ذلك. لقد استغرقنا وقتًا طويلا جدًا حتى نتعرف عليه باعتباره سمًا بشريًا. في الوقت نفسه، وصلت كل هذه السموم إلى بيئتنا، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلا قبل أن تغادر)). دورة الهرمونات

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