Sunday, 08 October 2023 12:58 GMT

علاقة كسوف 14 أكتوبر بزلزال قادم

10/7/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر عالم الزلازل الهولندي، المثير للجدل، فرانك هوغربيتس تغريدة على حسابه الرسمي في ((إكس))، كاشفا العلاقة بين كسوف قادم للشمس وإمكان ترافق ذلك مع زلزال كبير.
وقال هوغربيتس على منصة ((إكس)): ((في 14 أكتوبر سيحدث كسوف حلقي للشمس)). وأضاف: ((أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته، لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة)).
واختتم قائلا: ((الهندسة الحرجة بين الكواكب مطلوبة لحدوث مثل هذه الزلازل)).
وأوضح عالم الزلازل الهولندي أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك في فيديو قادم.
سبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.
في المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكان التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

MENAFN07102023000089011017ID1107205723

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث