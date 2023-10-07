علاقة كسوف 14 أكتوبر بزلزال قادم

(MENAFN
- Al Watan) نشر عالم الزلازل الهولندي، المثير للجدل، فرانك هوغربيتس تغريدة على حسابه الرسمي في ((إكس))، كاشفا العلاقة بين كسوف قادم للشمس وإمكان ترافق ذلك مع زلزال كبير.
وقال هوغربيتس على منصة ((إكس)): ((في 14 أكتوبر سيحدث كسوف حلقي للشمس)). وأضاف: ((أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته، لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة)).
واختتم قائلا: ((الهندسة الحرجة بين الكواكب مطلوبة لحدوث مثل هذه الزلازل)).
وأوضح عالم الزلازل الهولندي أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك في فيديو قادم.
سبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.
في المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكان التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.
MENAFN07102023000089011017ID1107205723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.