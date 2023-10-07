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المتحف الوطني القطري يجسد الماضي التليد والحاضر المجيد - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) احتوى المتحف الوطني القطري بالدوحة على آلية عرض مميزة لإحدى الحقب الزمنية التي مرت بها قطر منذ الأزل، وتربط الزوار بتجارب الشعب القطري بين البر والبحر. وتشرك جميع الحواس عبر مزيج إبداعي من المشاهد والأصوات وحتى الروائح المفعمة بالحيوية.
واطلعت "الوطن" خلال جولتها الميدانية على المعرض وصالات العرض التي تضمنت عروضا وأفلاماً لمخرجين عالميين بارزين قدموا صناعة تجارب حية وغامرة، تم عرضها بحجم كبير وجودة فائقة على جدران صالات العرض.
وقد شيد المتحف حول القصر القديم للشيخ عبد اللّه بن جاسم آل ثاني، الذي كان منزل عائلته ومقر الحكومة لمدة 25 عاماً، وقد تم ترميم المبنى الذي يُعدُّ رمزاً وطنيّاً بارزاً ليكون معلماً متميّزاً في قلب متحف قطر الوطني يستمتع الزوار والأجيال القادمة بزيارته.
وتضمنت صالة العرض الأولى بالمتحف بداية القصة التي تعود بنا إلى أكثر من 700 مليون سنة، حين تشكلت شبه جزيرة قطر بفعل القوى الجيولوجية الهائلة، وأصبحت بعد ذلك موطناً لعدد من الكائنات البرية والبحرية المنقرضة. ففي فترات زمنية كانت محاطة باليابسة، وفي فترات أخرى غطاها الماء، ولم تبرز بشكلها الحالي إلا قبل 4000 سنة تقريباً.

وتم عرض فيلما فنيًّا رائعا يقدم فيه تصوّرا لعملية التشكل الجيولوجي لشبه جزيرة قطر، ويعرض لقطات لبعض الكائنات المنقرضة، مثل قطرابسيس ديبروفندس، وهي نوع من الأسماك المدرعة. يحاكي النموذج المعروض في الصالة جزءاً من أحفورة السمكة التي اكتشفت في قطر خلال فترة الستينيات في بئر للتنقيب عن النفط، يبلغ عمقه أربعة كيلومترات تقريباً. وقد عاشت هذه السمكة قبل حوالي 400 مليون عام في العصر الديفوني.
تتضمن المعروضات الرئيسية أحافير لحيوانات ونباتات تنتمي لسبع فترات زمنية مختلفة. وذلك بالإضافة إلى معرض تفاعلي يعرض للزوار معلومات مفصلة عن العمليات الجيولوجية المعقدة التي أدت إلى تشكل شبه جزيرة قطر.
كما أن فيلم "البدايات" يأخذك في رحلة مشوقة لتتعرف من خلالها على عجائب الكون والخلق، وتكتشف كيف بدت الأرض قبل مئات ملايين السنين، وكيف كانت قطر في ذلك الوقت.
وتم عرض البيئات الطبيعية المتنوعة في قطر، حيث يعيش عدد لا يحصى من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، التي تكيفت تماماً مع هذه البيئات.
وحول الآثار ترك سكان قطر آثاراً تدل على أسلوب حياتهم في هذا المكان في الماضي، بداية من المستوطنين الأوائل في الخيام قبل آلاف السنين، وصولاً إلى التجار في المدن والبلدات التي ازدهرت في القرن التاسع عشر
وفي المتحف تم عرض التنقل كعنصر أساسي في هوية أهل قطر، الذين كانوا يتنقلون موسميّاً بين البر والبحر بحثاً عن الماء والمرعى، وبيع وشراء السلع المختلفة.
وتربط الشاشات الانتقالية صالة العرض الأولى بالثانية، حيث تظهر قطر على خارطة الطرق التجارية القديم
كما روى لنا المتحف مشهد الحياة في البر، حيث أدت قسوة البيئة وتحدياتها إلى خلق روابط وعادات اجتماعية قوية، ومعارف وقيم متنوعة تناقلتها الأجيال
ويشاهد الزائر عند نزوله باتجاه صالة العرض الخاصة بالحياة على الساحل نموذجاً كبيراً لموقع الزبارة الأثري، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما تم إبراز جمالية اللؤلؤ الذي تم جمعه من مياه قطر عبر القرون. ويتضمن المتحف عرض فيلم يستحضر "ظلال من التاريخ" شخصيات تاريخية، ويعرض قصة مساهمتها في تأسيس دولة قطر بأسلوب شاعري وجميل.
وأبرز المتحف ما شهدته قطر من تطور غير مسبوق نتيجة لتصدير النفط وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بين سبعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي. كما أظهر المعرض الرئيسي في هذه المساحة نموذجاً جميلاً لمدينة الدوحة، يبرز توسع المدينة خلال الأربعين عاماً الأخيرة، مع تطور العمران والبنية التحتية.

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