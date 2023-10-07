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انطلاق الدورة الثانية لجائزة غازي القصيبي - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت الدورة الثانية لـ((جائزة غازي القصيبي)) بفروعها الثلاثة؛ في ((الأدب)) لأفضل تجربة شعرية، و((الإدارة)) لأفضل بيئة مثالية لعمل المرأة، و((التطوع)) في البيئة، في حين دعت الهيئة الإشرافية الجهات إلى ترشيح مَن تراه جديراً.
وأوضح الدكتور عبد الواحد الحميد، رئيس الهيئة، أن الجائزة حققت أهدافها المتوخاة في الدورة الأولى، وتطمح لأن تستمر في أداء رسالتها بالإسهام في خدمة السعودية وأهلها عبر تسليط الضوء على المنجزات المتحققة في الفروع الثلاثة، وتحفيز أبناء وبنات الوطن على أداء الدور الذي يأمله القادة وتستحقه المملكة.
من جهته، أوضح الدكتور عمر السيف، أمين عام الجائزة، أن الهيئة أقرَّت مقترح مسارات الفروع التي رفعتها اللجنة العلمية، حيث خُصص فرع الأدب لأفضل تجربة شعرية، وذلك لمواكبة ((عام الشعر العربي))، الذي عُرف به القصيبي، وتزخر السعودية بشعراء مبدعين بأعمال تتسم بالنضج والجودة لم ينالوا حظهم من التكريم، وتتوج الجائزة جهودهم، وتمنحهم المكانة التي يستحقونها.
وسيكون فرع ((الإدارة والتنمية)) مخصصاً لتكريم المنظمات التي تميزت بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، من حيث مرونة ساعات العمل التي تحقق التوازن المثالي لها، وجودة البيئة، وفرص التوظيف والتمكين في المناصب المختلفة، حيث تعكس الجائزة تصميم المملكة على تمكين المرأة ودمجها بشكل فاعل في المجتمع الاقتصادي، وهو ما ظهر أثره جلياً في انخفاض نسبة البطالة لمستوى تاريخي.
وارتأت الجائزة أن تحفز المبادرات التطوعية المعنية بالبيئة، وتلفت النظر إليها، بتخصيص فرع ((التطوع)) في هذه الدورة لهذا المسار، لتعزز بذلك جهود السعودية في المجال، ضمن ((رؤية 2030))، ومبادراتها ذات الأثر الوطني والعالمي، وعلى رأسها مبادرتا ((السعودية الخضراء)) و((الشرق الأوسط الأخضر))، وإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وإنشاء مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات، ومبادرات التنوع الحيوي من أجل رعاية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتحول إلى مصدر عالمي رئيسي للهيدروجين الأخضر، وجعل الرياض من أكثر المدن استدامة.
ويمكن الاطلاع على الترشيح في موقع الجائزة من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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