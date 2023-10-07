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الأمن السيبراني تنفذ تمرينا في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "تمرين الأمن السيبراني" بمشاركة المسؤولين المنتخبين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، وحضور الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن ، وذلك في مقر الوكالة بجمهورية سويسرا الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز الصمود السيبراني.
وبينت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار جهود الهيئة الدولية ومبادراتها في دعم وتوحيد المساعي المشتركة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ويُعد امتداداً للنجاح الذي تحقق في "تمرين الأمن السيبراني" الذي نفذته شهر مايو الماضي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة حول العالم.
ويأتي تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها.

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