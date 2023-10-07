ما سر الرقم 79؟ - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجح لاعب الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه في تسجيل الهدف الـ79 في ((ديربي جدة))، الذي جمع الاتحاد والأهلي، في عهد دوري المحترفين الذي انطلق مع بداية موسم 2009، أي قبل 15 عاما. ومن محاسن الصدف أن اللاعب الإيفواري يحمل القميص رقم 79 في الكتيبة الأهلاوية، ليكون الهدف الـ79 مسجلا باسم اللاعب رقم 79.
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