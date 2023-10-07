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ما سر الرقم 79؟ - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح لاعب الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه في تسجيل الهدف الـ79 في ((ديربي جدة))، الذي جمع الاتحاد والأهلي، في عهد دوري المحترفين الذي انطلق مع بداية موسم 2009، أي قبل 15 عاما. ومن محاسن الصدف أن اللاعب الإيفواري يحمل القميص رقم 79 في الكتيبة الأهلاوية، ليكون الهدف الـ79 مسجلا باسم اللاعب رقم 79.

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