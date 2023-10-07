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الضمان الاجتماعي: تسجيل دخل التابع ضمن خانة العائل يؤدي إلى عدم الأهلية - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم صحة البيانات المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" تؤدي إلى تأثر استحقاق الأسرة للمعاش داعية، إلى ضرورة تحري الدقة عند التسجيل.
وشددت الوزارة على وجوب تسجيل الدخل الموزع على الأفراد في المنصة بحيث يتم عند التسجيل إضافةُ دخل كل تابع ضمن البيانات الخاصة به، وألا يتم جمعه في الخانة الخاصة بالعائل فقط.

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