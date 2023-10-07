الضمان الاجتماعي: تسجيل دخل التابع ضمن خانة العائل يؤدي إلى عدم الأهلية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدم صحة البيانات المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" تؤدي إلى تأثر استحقاق الأسرة للمعاش داعية، إلى ضرورة تحري الدقة عند التسجيل.
وشددت الوزارة على وجوب تسجيل الدخل الموزع على الأفراد في المنصة بحيث يتم عند التسجيل إضافةُ دخل كل تابع ضمن البيانات الخاصة به، وألا يتم جمعه في الخانة الخاصة بالعائل فقط.
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