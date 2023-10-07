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خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادما من نيوم - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم إلى الرياض قادماً من نيوم.
وقد وصل في معيته الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما وصل في معيته رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر نيوم في وقت سابق اليوم.

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