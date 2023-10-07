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البرلمان العربي: التصعيد في الأراضي الفلسطينية يؤدي لمزيد من العنف وتفجير الأوضاع - جريدة الوطن السعودية

10/7/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حَذّرَ البرلمان العربي من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مُنَبّهًا إلى أن هذا التصعيد يؤدي إلى المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.
وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، مُحَمِّلاً القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.

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