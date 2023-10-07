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تمارين تنفسية للمصابين بالربو

10/7/2023 2:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوغا أو التنفس البطني
يتضمن أخذ نفس عميق يملأ البطن، عوضًا عن التنفس العادي الذي يملأ الصدر بشكل سطحي، وأثناء الشهيق العميق يتم سحب الهواء إلى أسفل الحجاب الحاجز، وهو العضلة الكبيرة الموجودة أسفل الرئتين والمسؤولة عن الشهيق والزفير، وبذلك يرتفع البطن مع الشهيق وينخفض مع الزفير.
التنفس مع زم الشفاه
لممارسة هذه التقنية، خذ نفسًا عميقًا من أنفك وعد إلى الاثنين، مع إبقاء فمك مغلقًا، ثم قم بالزفير ببطء من خلال الشفاه المزمومة، كما لو كنت تنفخ على شمعة بلطف، مع العد إلى أربعة.
تمرين بوتيكو
يعتمد على فكرة بسيطرة تجعلك تتنفس بوتيرة أبطأ من خلال تعلم كيفية تنظيم التنفس بواسطة مفهوم الوقفة المسيطرة (أي وقف التنفس لفترة مؤقتة). لتطبيق هذه التقنية، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:
خذ نفسًا عميقًا بشكل طبيعي.
بعد الزفير، احبس أنفاسك بإغلاق أنفك باستخدام إصبعي الإبهام والسبابة.
استمر بحبس النفس حتى تشعر بالرغبة في التنفس مرة أخرى، ثم قم بالشهيق.
تنفس بشكل طبيعي لمدة 10 ثوانٍ.
كرر التمرين عدة مرات.

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