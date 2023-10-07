تأثير مشروبات الطاقة في أجسامنا

(MENAFN
- Al Watan) تشعرك بالانتباه والنشاط أكثر
ربطت بعض الدراسات بين الكافيين في مشروبات الطاقة وازدياد الانتباه وزيادة حدة المزاج، فضلا عن ارتفاع سرعة ردة فعل، والتحمل البدني.
جهازك العصبي يدخل في حلقة مفرغة
ذكرت دراسة، صدرت في مايو 2019، أن الكميات الكبيرة من الكافيين، وغيرها من المنشطات الموجودة في مشروبات الطاقة يمكن أن تكون ضارة بالنظام العصبي، حيث من الممكن أن تزيد ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب والتنفس.
إدمان الكافيين
الاعتماد على مشروبات الطاقة، للمحافظة على مستويات الطاقة في الجسم، مصدر قلق حقيقي، ويكون ذلك تحديدا في حال لم يستجب الجسم لوجود كميات متوسطة من الكافيين، مثلما كان الأمر بالاستجابة المتوقعة من تناول كوب قهوة.
زيادة كمية السكر المضاف
إن تناول مشروبات الطاقة بكميات كبيرة يقود إلى زيادة كبيرة في مستويات السكر بالدم، يليه انهيار سريع.
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